P4A: le Risquons-Tout fait parler son jusqu’au-boutisme à Obigies B

Victoire des gamins anvinois

En sélectionnant huit éléments de moins de 19 ans face à Estaimbourg B, le coach d’Anvaing B David Vanalderweireldt a fait confiance à la jeunesse. Sur l’ensemble, les échanges étaient assez équilibrés mais les locaux ont su mettre à profit leurs temps forts pour gagner trois points prometteurs pour l’avenir de cette équipe jeune formation."En cette fin de saison, on sort plusieurs jeunes de leur noyau pour leur donner du temps de jeu. C’est la volonté du club ainsi que la mienne de leur faire confiance en les mettant dans le grand bain. Je suis content de leur comportement."

Concernant l’accès au tour final, ça semble un peu juste pour cette année mais le coach ne s’en fait pas une fixette."On joue tous les matchs à fond jusqu’au bout, on verra bien où ça nous mènera. On pense surtout à bien préparer la saison prochaine, avec ou sans tour final", conclut-il.

Quatre finales pour Brunehaut

Les Hollinois de Michaël Wisniewski se sont inclinés par le plus petit des écarts face au champion luingnois. Une courte défaite qui les bloque à la sixième place au moment d’aborder la dernière ligne droite. Si ses joueurs veulent encore prétendre au tour final, ils n’auront plus le droit à l’erreur."Malheureusement, on perd suite à un autogoal alors que sur l’ensemble du match, on méritait mieux. On avait égalisé en fin de match mais l’arbitre a signalé une poussée peu évidente d’un de nos joueurs sur l’action du but. Dommage, le nul était plus logique. On donnera tout pour espérer participer au tour final. C’est très simple, si on veut avoir une chance d’y aller, on devra faire un douze sur douze."Jouable même s’il faudra se farcir un périlleux déplacement à Obigies B le 1er mai.