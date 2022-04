Mouscron encore gagnant en promotion

En promotion, le VPC, pourtant vainqueur du set initial, est finalement battu à Chaumont (1-3)."C'est un scénario qui se répète. Après une bonne entame de match, on craque. Dimanche, on joue peut-être notre meilleur volley de la saison, puis plus rien!", râle Sylvain Deblock qui attend plus de régularité au prochain match face à Tchalou. Dans la même série, le PVTM ne s’est pas laissé surprendre à l’OTT et a remporté sa sixième victoire d’affilée (1-3)."Les filles ont mûri, sont entrées dans une autre dynamique, sourit Jérôme Hermand, particulièrement satisfait par la titularisation en quatre de Julia Vroman.Elle revient de loin, son travail à l’entraînement paie, comme chez les autres", ajoute le coach.

En P1, le Pays des Collines a bien négocié son déplacement à Basècles, où il s’est imposé sans perdre de set. Il conforte ainsi sa troisième place."Manon Paulet a bien pallié l’absence de Julie Marin au centre", fait remarquer Yves Lefebvre, du côté visiteur."Les Frasnoises nous étaient supérieures, mais on n’a pas été atomisés pour autant, souligne le coach visité Jean-Bernard Detournay.Difficile de faire beaucoup mieux face au trio magique formé par Laura Decottignies et ses deux équipières du poste quatre, sans oublier les autres qui ne sont pas en reste", admet également le technicien local.

Enfin, logique du classement respectée à Farciennes où Lessines, septième, n’a eu aucun mal à se défaire de la formation locale, qui occupe la dernière place depuis longtemps.