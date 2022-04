L’OTT et le PVTM s’inclinent mais retrouvent le niveau de N3

En N2, le Skill s’est incliné logiquement à Courtrai (3-0) avec un effectif restreint. En N3, l’OTT et le PVTM se sont mieux comportés à domicile que lors de leurs derniers matches, en forçant leurs adversaires au tie-break, Wevelgem pour les collégiens et Jurbise pour les frontaliers. Et même si elles ont fini par s’incliner, les deux formations ont rassuré les entraîneurs."Je suis super content du comportement. Je pense que la présence de Jean-Charles Deplanque monté de promotion pour occuper le poste de libero n’est pas pour rien dans ce changement", se félicite Yvan Cuvelier. Même témoignage à Mouscron chez Rémi Martinez."On s’était bien parlé en semaine et cela s’est tout de suite vu. La preuve, le gain des deux premiers sets. On aurait même pu revendiquer la victoire au quatrième, mais on était un peu court à ce moment-là au centre. On ouvre enfin notre compteur et cela va faire du bien à tout le monde", précise encore le coach hurlu.