Florian Delier et Arthur Lowagie, rois du chrono à Sirault

On disputait ce mardi les championnats du Hainaut du chrono sur le parcours habituel de Sirault. Les dames, cadets et juniors étaient les seuls à pouvoir revendiquer un maillot distinctif. En U17, Florian Delier, déjà vainqueur à Bury, puis ce dimanche à Mouscron, s’est montré le plus fort et décroche ainsi son troisième succès de la saison même si le citoyen de Wasmes-A-B n’était pas tout à fait satisfait de sa perf, le Luxembourgeois Robin Warrant, aligné hors championnat, ayant battu notre régional de seize secondes. Dans la même catégorie, on retiendra la troisième place d’Édouard Claisse qui est également le meilleur coureur de première année. Chez les juniors, c’est le Mouscronnois Arthur Lowagie qui remporte le titre. Le coureur d’IWG-Wapi avait déjà montré sa bonne condition en étant le seul coureur de son équipe à rallier l’arrivée dimanche du Circuit du Pévèle. Lowagie devance l’Athois Justin Picoux de dix secondes et Adrien Paulart de dix-huit au terme d’une séance dominée par trois coureurs hors championnat. Maxence Place a été le meilleur, devant Matteo Melotte e Hugo Wertz. On notera enfin que chez les dames, la spécialiste du cyclo-cross Zélie Graux a survolé les débats ce mardi. V.C.