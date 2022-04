Si le point glané a fait le bonheur des Velainois qui assurent définitivement le maintien, il a moins fait sourire le coach ellezellois:"On a dominé la première mi-temps sans parvenir à tuer le match, comme souvent. Après la pause, on s’est laissé endormir et les locaux ont marqué sur leur seul tir cadré du match. C’est dommage car on a eu les occasions mais aussi deux penaltys oubliés par l’arbitre."

Yves Moreau entend finir la saison de la meilleure façon, prenant chaque match avec sérieux: "On a encore un rôle d’arbitre à jouer dans la course au tour final puisqu’on va jouer Rongy et Bléharies. Il y aura encore un match de gala contre Néchin qui sera en pleine préparation pour le tour final, puis un duel contre Ere B qui sera peut-être décisif en vue du maintien. Autant dire qu’il faudra être au top mentalement pour aborder ce programme qui est loin d’être évident. On essaie aussi de poursuivre l’intégration de jeunes en vue d’une saison à venir sur laquelle on a déjà bien bossé. Quelques renforts vont compléter un groupe qui n’a perdu que trois joueurs mais que j’essaie de soigner aux petits oignons, en évitant les séances avec trop d’intensité en semaine pour éviter les blessures car on a déjà connu notre lot de malchance."

Thumaide vise une série

Autre équipe qui peut terminer sa saison en roue libre, Thumaide compte bien profiter des prochaines semaines pour jeter les bases du prochain championnat. Après le succès contre l’Union B, les Aviateurs entendent bien réaliser une nouvelle belle série à l’image de ce qu’ils avaient réussie lors de la seconde tranche."On abordera chaque rencontre avec l’envie de gagner et si possible de se rapprocher du Top 5,raconte le coach Philippe Labie.Même si on n’a plus de grands objectifs sportifs, on veut continuer à intégrer les joueurs de P4 et préparer le groupe pour la prochaine saison avec l’envie de ne plus répéter les mêmes erreurs. En effet, les quatre défaites en début de championnat ont influencé la suite. Si on avait pu démarrer l’année par un six sur douze, nous serions toujours en course pour le tour final."

Thumaide dispose d’un calendrier abordable pour cette fin de campagne avec des rencontres face à Béclers, Wez, Taintignies, puis la Squadra mais Philippe ne veut certainement pas mettre la pression sur les joueurs:"On vit bien et l’ambiance est excellente. Notre principal regret est d’avoir perdu ce match contre la Montkainoise alors qu’il y avait la possibilité de prendre la deuxième tranche. La dynamique s’est un peu cassée mais on tente de finir la saison par une nouvelle série. Pour la saison prochaine, on va bosser dans la continuité avec un noyau qui sera quasiment inchangé, l’un ou l’autre renfort issu de la région mais aussi des joueurs de P4, le club ayant le mérite de ne pas aller chercher ailleurs ce que l’on a déjà chez nous."