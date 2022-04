Les Tournaisiens ont grillé tous leurs jokers - «Certains craquent-ils?»

Placé sur l’aile droite, Bilal estimait que l’équipe avait essayé: " On a tenté de mettre les bons ingrédients, faisant correctement circuler le cuir(NDLR: les Sang et Or ont toutefois eu trop tendance à revenir en arrière)mais réussir à casser les lignes n’était pas évident. Dommage je le répète car on avait réussi à ouvrir la marque."

Au moment où El Araïchi a fait 1-2, on a cru que Tournai ne reviendrait pas. Mais Bilal a surgi tel un diable de la boîte pour égaliser à la 91e:"Sur le coup franc de Kevin (Gallo), je reste au départ en récupération avant de m’avancer et récupérer la déviation; je ne me pose pas de questions et je frappe le plus fort possible. C’est mon premier but de la saison, je le savoure d’autant plus qu’il rapporte un point."Quand on lui dit que les Sang et Or se sont compliqué la vie pour le tour final, Bilal tempère:"Il faudra voir les résultats de nos adversaires(NDLR: succès de Schaerbeek et d’Aische; nul de Manage)mais avec Tertre et le Pays Vert, on a grillé nos jokers. On n’aura plus le droit à l’erreur. La pause va faire du bien mais il va falloir faire attention à ne pas se relâcher. Ne pas être au tour final serait un échec."

«Le tour final? Ça passera par deux derniers succès»

Revenu aux affaires –"mon dernier match comme titulaire remontait à Manage mais ça fait trois semaines que je me sens bien, j’ai retrouvé mon foot et les terrains sont durs, c’est ce que je préfère"– Raphaël Loucheur revenait sur le 1-1:"On sait que les cinq premières minutes après avoir inscrit un but sont les plus importantes. N’empêche, il n’y a pas penalty, je suis juste devant l’action. Ce qui est malheureux, c’est que ça part d’une perte de balle au début de l’action. Par contre, le deuxième but d’El Araïchi est magnifique, Antoine ne peut rien faire. On doit assurer le tour final, je n’ai que ça dans la tête. Ça passera par deux succès dont le dernier à domicile face à Aische."

Le capitaine tournaisien Marvin Ivanof n’était pas content de la prestation de l’arbitre:"On dit qu’il était visionné, j’espère parce que, franchement, on s’est fait avoir. Il n’a sifflé que dans un sens. C’est dommage de perdre l’avantage qu’on avait réussi à prendre. Mais on a pris deux buts évitables, dont un penalty cadeau… L’absence de Ba nous a également été préjudiciable parce que sa complémentarité avec Ze était très précieuse."

À Tournai, ce n’est pas neuf, quand tout fonctionne bien, les joueurs sont des dieux et quand ça foire un peu, le vent tourne vite; les supporters ont la dent et le verbe durs. À la 70e minute, on a entendu le kop crier"changement!"Par contre, on a aussi oui d’autres noms d’oiseaux pas très recommandables… En fin de match, Marigard était passablement fâché. Alors que rien n’est perdu – les Sang et Or ont encore leur sort entre les mains – ce n’est pas idéal. Les précieux suiveurs ont tout à fait le droit d’exprimer leurs émotions, les deux points récoltés sur neuf leur donnent raison mais l’avis d’Axel Pio, une des icônes du club, éclaire et doit montrer la voie pour les deux matchs restants:"Je me demande si certains – surtout du côté des jeunes! – ne sont pas en train de lâcher. Quand on a réalisé les six victoires d’affilée, ça a demandé pas mal d’influx."Une seule solution: encouragements à fond pendant 180 minutes. Il sera temps de critiquer après si ça se passe mal.