La Real n’en finit plus de s’enfoncer…

Par contre, ce qui ne change pas, c’est l’absence de réactions dans le chef des Camomilles. Plusieurs membres du groupe ont évoqué des gifles consécutives. Mais il semble que les joues n’ont pas encore été assez rougies… On sait que l’expression dit "Quand on vous frappe sur la joue droite, tendez l’autre joue" mais quand même…

Bien sûr, plusieurs raisons peuvent expliquer la baisse de régime actuelle. Comme lors du passage de Philippe Venturoso, où là également le 1ertour était plus que correct, la préparation hivernale a été perturbée. Cette année, ce fut par le Covid qui a retardé la reprise des championnats. Les entraînements collectifs ont été suspendus. Et on a beau dire ce qu’on veut, un programme individuel à suivre ne remplacera jamais une séance en groupe. On peut également pointer le départ du capitaine Vinny Mayélé puis la blessure malencontreuse de Yoran Chalon. Ce sont là deux pions essentiels qui manquent forcément beaucoup!

Voilà des circonstances atténuantes qu’il faut prendre en compte. Mais le noyau acrenois recèle d’assez de qualités pour y faire face. Reste à espérer que le déclic tant attendu aura lieu pour le retour à la maison. Ce sera dimanche face à Givry.