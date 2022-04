Enghien champion, Ellignies sur le podium

La JSE pourra de son côté faire la fête samedi face à Maffle. les Enghiennois sont officiellement sacrés depuis samedi. Est-ce la peur d’enfin y arriver qui les a paralysés? Toujours est-il qu’ils ont souffert à Cuesmes, où l’inévitable Vandermaelen a pris les choses en mains pour mettre un terme à tout suspense. Avec seulement six éléments dont un Lévêque sorti sur blessure après 2 minutes, le BBC Leuze a connu le même sort à Dottignies. Les 33 points de C. Finet (16 sur 20 aux lancers) ont sorti les Leuzois de l’ornière."J’étais un peu déçu d’effectuer ce déplacement avec si peu de joueurs mais on s’en est bien tiré. Notre saison est pour ainsi dire terminée mais les gars doivent rester sérieux jusqu’au bout", regrettait Rudy Balcaen. Leuze a fini à quatre."Une fois encore, on démarre le match quand on se retrouve dans les cordes, puis on égalise dans le dernier quart avant de craquer contre un adversaire en réussite depuis l’extérieur",concédait Damien Schiavone.

ASTEK B et Templeuve B profitent de la fin de saison pour lancer des jeunes et cela leur réussit… À Kain, Fawzi Spiridon soulignait les 15 points de Rosemberg et les 18 de Merlevede. Côté templeuvois, le jeune Deffontaines a ajouté 7 points aux 30 de Payen pour bâtir un succès facile face à Saint-Ghislain, et cela alors que son coéquipier en U18, Legrand, s’était illustré la veille en P2.