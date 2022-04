Dylan Dame surprend Victor Vico à Basècles

L’équipe organisatrice était en place et a tout fait pour que tout se passe bien. Et ce fut le cas! On espérait pour elle que la participation prenne le relais des 511 classés une semaine plus tôt à Blicquy mais la quatrième épreuve de l’ACRHO a souffert des départs en vacances de Pâques et de la concurrence d’autres courses organisées vendredi à Tourpes et dimanche à Blaton. Les conditions atmosphériques n’étaient guère encourageantes avec un vent froid sur le parcours de 14,700 km tracé en Thurawanie.