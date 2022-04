R2: préparation idéale pour les play-off à l’ASTEKain

En accueillant le Fresh Air, les Kainois se souvenaient du match aller perdu dans la capitale et avaient évidemment envie de prendre leur revanche pour poursuivre leur brevet d’invincibilité en 2022. Mission accomplie pour l’ASTEK qui a assuré l’essentiel sans toujours ajouter la manière. " Ce n’était pas toujours très beau. Offensivement c’était une soirée compliquée mais comme c’est souvent le cas, on a pu compter sur une grosse défense", confiait Joffrey Pouillard conscient qu’il reste quelques semaines pour préparer au mieux les play-off. " On doit retrouver la confiance et le collectif en vue des prochaines échéances".

Les deux dernières rencontres de championnat ne devraient plus rien changer pour Kain qui semble certain de finir la saison régulière à la première place.