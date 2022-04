Les locaux maîtrisent le début du match en se créant de belles possibilités. Mais Leuze encaisse deux buts, coup sur coup, des œuvres de Fleurman et Messian sur penalty. La réaction ne se fait pas attendre puisqu’à la 37e, Fabrowski relance l’intérêt du match. À la 70e, Thayse égalise. La joie locale est de courte durée puisque dans la foulée, Dimitric offre trois points précieux à son équipe. Avec cinq points d’avance, Hérinnes a sans doute fait le plus dur dans la course au titre.

St Jean – Rongy B 7-0

Victoire facile des locaux qui ont plié le match en première en inscrivant quatre buts par Parent, Berton et André à deux reprises. Après l’heure, le doublé de Vallaeys et la réalisation de Berton donnent au score son allure définitive.

Béclers B – Montka. B 0-2

Tout se joue autour de l’heure de jeu avec Fontaine et Pollet qui parviennent à surprendre la vigilance du portier local. À 0-2, Béclers aurait pu revendiquer un penalty mais le marquoir n’évoluera plus.

Taintignies B – Rumes 0-6

Trois buts dans chaque mi-temps pour les Rumois qui n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Les buts ont été inscrits par Henry (2), Lagatie (2), Santy et Dehouck. Grâce à ce succès, les Rumois rejoignent les Leuzois à la deuxième place.

Esplechin B – Havinnes 2-3

Le premier but inscrit rapidement par Lecroart donne des ailes aux locaux. Heureusement pour Havinnes, Leleu rétablit la parité pour le repos. À l’heure, Desprez redonne l’avance aux siens. Havinnes doit alors cravacher pour renverser la vapeur par l’entremise d’Anderoli et Scorniciel. Succès visiteur plus difficile que prévu.

Wez – Brunehaut B 1-3

Rapidement, Guelton fait 0-1. Il faut ensuite attendre l’heure pour voir Lecœuvre rassurer les Hollinois. C’est ensuite 0-3 par C. Chantry avant que Wez ne sauve l’honneur en toute fin de match par Dropsy sur penalty.

Wiers B – Bléha. B1-1

On se montrait déçu du côté de Wiers. " Bléharies réalise le hold-up parfait, pestait Kévin Barrez.On a dominé tout le match avant d’encaisser sur l’une des seules occasions adverses". Après de nombreux loupés en 1remi-temps, dont cinq face-à-face, les locaux ouvraient le score par Vandevelde à la 65e qui fixe le gardien. Mais à trois minutes du terme, Flament suit bien un coup-franc repoussé sur le poteau. " C’est râlant car on loupe l’occasion de leur laisser la lanterne rouge".

Risquons-TT B – Barry 1-4

Barry rentre bien dans la rencontre. Aux 3eet 31e, Scarpino offre un avantage de deux buts. Dubrulle relance les siens juste avant la pause. Mais à la 55e, Dehouck permet à Wez de reprendre le large. " Cela nous a cassé les jambes. Après, on ne s’est pas battu assez", reconnaît Donovan Deprost. Scarpino ira de son triplé à la 72e.