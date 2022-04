P3B: Hensies sacré champion sur la pelouse du Pays Vert B

Pays Vert B – Hensies A 1-1

La boucherie David offre le ballon. La toute grosse assemblée ceinture le terrain, Hensies s’étant déplacé avec l’idée de fêter le titre, ce qui fut finalement le cas. Même la mascotte du club était de sortie. Les locaux vont retarder l’échéance et même doucher le leader en ouvrant le score par Dubois sur penalty dès la 3e. L’intensité s’est renforcée en seconde période, Hensies se montrant dominateur. Baré évite l’égalisation. À un quart d’heure du terme, les locaux sont à 10 et les visiteurs en profitent pour égaliser sur penalty. La fête pouvait battre son plein.

Chièvres A – Casteau A 3-1

Casteau va ouvrir le score malgré la domination locale. Lhoir va égaliser d’un joli coup de tête avant que Moulin doive se mettre en évidence pour éviter le 1-2. Les "Aviateurs" assoient leur domination et c’est Diallo qui les porte aux commandes à la 55e. Peu avant la fin, le gardien de Casteau relâche le cuir, Diallo n’en demandait pas tant.

Flénu B – Belœil B 0-2

Beloeil est bien dans le coup et Messina alerte le gardien visiteur. Suite à une combinaison entre Vullo et Messina, Cortvrind ouvre la marque. Laurent aurait pu doubler cet avantage à la demi-heure mais échoue sur le dernier rempart. Même sanction pour Messina en début de seconde période. Une combinaison entre Messina et Cortvrind permet d’isoler Laurent qui est fauché dans la surface. Lukuamusu se charge de la conversion. Excellente prestation collective qui vient gommer le revers assez sévère de la semaine dernière.

Pomme. A – Vaudignies 1-1

Une bonne première demi-heure des locaux qui ne cadrent pas leurs envois, tout comme les visiteurs qui ont deux belles opportunités en première période. Sur coup franc, Vaudignies va prendre l’avance. Rousseau va égaliser sur penalty, accordé après une faute sur Secci. Goût de trop peu dans le clan local, surtout que les adversaires termineront la partie à neuf.

Wasm. A – Meslin GM B 1-0

La rencontre qu’il ne fallait absolument pas perdre pour des visiteurs qui font la mauvaise opération de la journée dans le bas de classement. Les nombreuses absences ont une nouvelle fois joué un mauvais tour à une formation désormais aux abois.