D’entrée les leaders mettent la pression sur leurs voisins. À la 17e, sur un service de Devos, Daly décoche une volée dans la lucarne. La suite est à sens unique. Deux essais de Devos et un tir de Bulteel heurtent le cadre. À la 40e, Ranieri accroche un opposant dans le rectangle et la sanction est convertie par Lefebvre. Le scénario reste identique à la reprise, Herseaux résiste mais va rompre à la 68e: E. Windal décoche un coup franc imparable. Peu après, Bulteel est retenu dans le rectangle et Scorza transforme le coup de réparation. À la 80e, une superbe action de dix passes méritait d’être ponctuée d’un but mais Bulteel place un rien au dessus. Il se rachète quelques minutes plus tard. Herseaux perdra Mezziani jauni deux fois.

Péruwelz B – Enghien 1-1

On peut vous assurer que les Enghiennois ont tout fait pour gagner à la Verte Chasse mais Vandendooren ou ses défenseurs ont serré les dents. Deotto lancé en profondeurse heurte au gardien. Un centre du même joueur aurait pu valoir un penalty pour une main. Vandendooren annihile une tentative de lob de Doclot, Mincio revenant in extremis pour empêcher un tir de Doclot de faire mouche à la 42e. Deotto parti en profondeur se joue de Vandendooren à la 55e pour le 0-1, Staessens trouve le poteau dix minutes plus tard. Piette loupe de peu le second but avant que Calistri ne soit bousculé dans la surface à sept minutes du terme, Beugnies transformant le pénalty synonyme de titre pour Luingne. " Dommage ce pénalty un peu évitable,soupirait le buteur enghiennois.Je n’ai pas l’impression qu’on râle donc il doit y avoir faute. On méritait mieux. On s’est créé cinq ou six occasions sur un terrain pas évident. Il nous reste 4 matchs, on va tout faire pour assurer letour final".

Etoilés Ere – Templeuve 4-3

Les locaux se montrent entreprenants. Après dix minutes, une belle frappe de Remson rebondit devant Roland: 1-0. Plume et Andrisse ont la possibilité de doubler les chiffres mais leurs essais ne sont pas cadrés. En réaction, Delberghe, seul devant Spreux, place un lob trop enlevé. Dans les dernières minutes, Plume mystifie à deux reprises le pauvre Roland. Ere recule de trop et Templeuve se montre plus pressant: aux 50e et 53e, Delberghe et Bariseau redonnent l’espoir. Mais de suite, au terme d’une action collective, Fidalgo part faire 4-2. Ere est réduit à dix suite au second bristol de Theunis. À la 66e, Andal, de la tête, réduit la marque. À un quart d’heure du terme, Catteau arrête fautivement Bangoura qui partait au but et voit rouge. À la 85e, Bangoura, seul devant le gardien, rate son lob. Dans les dernières minutes, Spreux sort deux grands arrêts sur sa ligne. Ere se rapproche du tour final et du titre de dauphin.

Estaimbourg-Anvaing 0-0

À la 10e, un envoi de Delneste échoue sur la latte. Une tête de Devianne est détournée par Jonckers. La seconde mi-temps est plus animée. Un coup franc de De Koster est prolongé par Decarpentrie au dessus. À l’heure, Estaimbourg force quatre corners et le dernier voit Graulich placer sa tête sur la latte. Peu après c’est au tour de Denis de se détendre sur une tête de Descamps. Jonckers dévie un tir de Senechal et une tête de Decarpentrie file à ras du poteau. Estaimbourg méritait mieux mais voilà le 3e0-0 consécutif sur son terrain.

Meslin GM-REAL B 0-2

Meslin se montre bien organisé mais suite à un coup franc joué rapidement, la balle file sur le côté droit et le centre trouve Baele pour le 0-1 à la 19e. Dès la reprise, un long ballon dans l’axe profite à Bufkens qui décoche un envoi dans la lucarne. Meslin fait preuve de bonne volonté mais n’arrive pas à inquiéter le gardien. Harmegnies enverra un penalty sur Marlier.

Isières-Wiers 2-2

Isières peut se montrer déçu car il n’est pas récompensé de ses efforts. Dès la 10e, un centre de Flament est repris par Auvens dont le tir est dévié dans son but par un visiteur. Isières maîtrise la rencontre mais en réaction, Stevens tente un retourné qui file à côté. Wiers est dangereux surtout sur phases arrêtées. Moreau peut doubler la mise mais son envoi frôle le cadre. Sur un centre de la droite, Flament rate de peu. À la 58e, un coup franc est repris de la tête par Stevens qui égalise. Isières repart de plus belle et à la 75e, un corner de Flament trouve la tête de Germyns pour le 2-1. Le gardien visiteur va alors sortir deux essais de Moreau et Auvens. À la 88e, un penalty peu flagrant est converti par Vanleynseele.

Havinnes-Esplechin 0-0

Le ballon est offert par L. Depoitre. Les deux équipes se montrent stressées. Havinnes a une bonne entame mais ses essais ne sont pas cadrés. Esplechin se montre parfois dangereux sur phases arrêtées. Havinnes perd un peu le fil du match en seconde période mais Esplechin se heurte alors à Delcourt qui va réaliser quelques beaux arrêts. À la 75e, Leroy trouve le poteau. Un nul qui n’arrange personne.

Tournai/War.-Obigies 1-0

Ce match ne restera pas dans les annales. On assistera à du "hourra-football". À la 43e, une mésentente entre le gardien et un défenseur profite à Comblez qui marque l’unique but. La seconde période ne vaut guère mieux. On peut noter toutefois un envoi de Leclercq sur la latte du but.