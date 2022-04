Si l’ASTE Kain B s’est imposé par forfait face à Marcinelle, avant-dernier du classement, la lanterne rouge ransartoise était bien présente dimanche pour affronter Estaimpuis.

Les carolos n’avaient pourtant que cinq joueurs à aligner face au Sang et Or qui respirent la confiance depuis quelques semaines. Tout ne fut pourtant pas facile pour les locaux qui ont peut-être versé dans l’excès de confiance ne laissant les visiteurs s’exprimer à trois points. Mais, au final, c’est une victoire logique qui récompensait les hommes de Stéphane Mevis qui poursuivent donc leur belle série et se mettent en confiance avant un déplacement périlleux du côté de Boussu, une équipe qui compte une défaite de moins que nos régionaux. Autant dire que le résultat de ce duel sera très probablement décisif dans l’optique de la course au dernier ticket pour les play-offs.