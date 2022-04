Malgré la défaite, l’Estu Tournai a pu compter sur un bon Fred Mespouille

De la peine offensive

Un peu à l’image de la partie livrée par les pensionnaires de la cité des Cinq Clochers. Après avoir mené 1-2 après cinq minutes, ils ont vu leurs adversaires reprendre le dessus. Et ne plus lâcher la victoire même si l’EHCa fait mieux que vendre chèrement sa peau. " Comme souvent, il y a à boire et à manger. Défensivement, on a vraiment été bon. On voit pas mal de joueurs grandir dans ce rôle. À l’image d’Othello Senelle qui a bien embêté le jeu de passe des Flandriens. Mais offensivement, cela a été bien plus compliqué. Il y a eu trop de pertes de balle, de mauvaises passes… Merksem dit que son gardien a fait un gros match?C’est plutôt nous qui l’avons mis en confiance. C’est un portier qui lit très bien les trajectoires et on n’a pas assez optimisé nos shoots".

Avec cette défaite, l’Estu voit la dernière place lui coller aux basques. Il sera presque impossible de s’en libérer. Mais Fred Mespouille ne veut pas en entendre parler. " On ne regarde pas le classement. On s’active plutôt à préparer la saison prochaine. On bosse encore et encore pour faire progresser l’équipe. Et on voit déjà de belles progressions chez nos jeunes". Nos régionaux ont désormais quatre semaines avant la réception de Merksem. " Elles vont faire du bien pour soigner les petits bobos et récupérer un effectif plus fourni. On sent que l’on est en fin de saison et que les organismes ont souffert. Tout le monde va pouvoir se remettre d’à plomb car on veut bien finir la saison à la maison. On veut offrir du beau spectacle au public qui nous suit et prendre quelques points. Cela ferait du bien mentalement à notre équipe. Car il faut reconnaître que les Dieux du hand ne nous ont pas suivis cette année. On a parfois perdu d’un but par manque de chance. On n’a pas toujours été récompensé de notre travail".