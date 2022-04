Maffle fait un pas important vers le titre en P1

Cétait le match à remporter pour les Mafflous. L’idéal était de le gagner par plus de 13 points d’écart pour avoir un average favorable en cas de nombre de victoires identique en fin de saison. Les Élephants ont réussi cette performance en s’adjugeant une victoire de 17 points.

L’écart n’était pourtant que deux points à l’entame du dernier quart mais une accélération du jeu mafflou et des fautes commises par Colfontaine ont scellé l’issue de cette rencontre. Patrick Verdun en donnait le mérite à ses hommes."La gestion des fautes a été déterminante. Avec le système mis en place, on a su jouer plus vite qu’eux. Pourtant, les circonstances étaient compliquées cette semaine, on s’est entrainés à six mardi. J’étais donc sceptique pour cette rencontre. L’implication de mes joueurs m’a plu. Il ne fallait pas céder face à l’intensité du match et nous avons tenu."

Grâce à la défense

Auteur des paniers qui ont permis de commencer à creuser l’écart en fin de match, Jules Andries saluait la discipline affichée en défense."Toutes nos possibilités venaient grâce à elle. En contres, j’ai attaqué l’anneau autant que j’ai pu. Il fallait gagner absolument et la pression s’est fait ressentir mais l’objectif est atteint."Patrick Verdun s’entête à ne voir l’avenir que match après match mais le rapport de force a changé après cette victoire. Son homologue de Colfontaine, Julien Huybreck regrettait la tournure qu’a prise ce duel déterminant."Les fautes sifflées en début de dernier quart nous ont fait très mal. Ils ont pris 10 points à ce moment et ça change le match. On savait que le match ne serait pas évident mais nous n’avons pas assez bien joué par rapport à la volonté affichée par Maffle."

Les Éléphants ont un joker désormais. En effet, ils ne sont qu’un point derrière les Loups de Colfontaine avec un match en moins. Si ce match se solde par une défaite, Maffle prendra quand même la tête grâce aux points en confrontations directes.