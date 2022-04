Excel Mouscron| Jeunechamps pestait après la défaite à Virton: «On n’a pas respecté nos supporters»

Pourtant, les Hurlus l’avaient prise par le bon bout. En première mi-temps, ils se sont créé plusieurs opportunités qui devaient leur permettre de mener au score. Mais ils ont manqué de précision dans leurs essais. " À la mi-temps, on devait mener 0-3, détaillait José Jeunechamps au micro d’Eleven Sports.C’est vraiment le genre de matchs où le premier qui marque prend un sacré avantage. On avait prévenu le groupe à la pause mais cela n’a pas suffi".

«Salir tout ce que l’on a fait de bien»

Au contraire, Virton trouvera l’ouverture par Anne à la 54e en prenant de vitesse la défense adverse, dont Angiulli. Derrière, la réaction n’est jamais venue. Au grand dam de leur entraîneur qui n’a pas hésité à mettre le doigt là où cela fait mal. " On a oublié de tuer la rencontre. Aujourd’hui, on n’a pas respecté les supporters qui sont venus nous voir, on n’a pas respecté le foot et on ne s’est pas respecté nous-mêmes… On n’a pas soigné nos statistiques et pris aucun plaisir. C’est dommage car on est en train de salir tout ce que l’on a fait de bien durant cette saison".

Le groupe, irréprochable jusqu’à maintenant, arrive logiquement à un point de rupture mentale. L’absence de nouvelles rassurantes pour la saison à venir pèse forcément dans les têtes. L’absence de Bocat, pourtant exemplaire dans la mentalité depuis l’entame de la saison, en est une preuve. Le latéral gauche est arrivé en retard au point de rendez-vous pour le départ en Gaume. Il n’était donc pas dans le groupe. Un exemple de décompression pour un élément en fin de contrat qui sait déjà qu’il poursuivra sa carrière loin du Canonnier? " La situation est pesante, c’est vrai, reconnaît José Jeunechamps.On ne sait pas du tout où on va. Mais il y a bien plus grave dans la vie. On se doit de finir autrement. On doit montrer un autre visage à nos supporters mais également à nous-mêmes".

Il reste deux matchs au REM pour finir la saison sur une bonne note. Car comme nous disait Jérémy Taravel: " On ne se souvient que de cela au final". Un bon résultat face au récent champion, Westerlo, puis un autre contre Waasland, pourront vite faire oublier le 0 sur 6.

Ensuite, il sera temps de tirer un trait sur une saison qui s’est éternisé à cause l’incompétence de la direction qui n’a pu mettre son équipe dans les meilleures conditions. Malgré tout, espérons qu’elle trouvera une solution pour assurer la place en D1B l’année prochaine. Car le groupe, le staff, les travailleurs-bénévoles et les supporters hurlus ne méritent pas une telle issue.