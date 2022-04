Dans le derby contre Péruwelz, Molenbaix avait enfilé son costume de D3

Cartes jaunes:Fontaine, Delattre, Guelton, Montuelle. Arbitre:M. Lapierre

Hormis durant les 10 premières minutes, pendant lesquelles Péruwelz a fait mine de pouvoir contenir les assauts molenbaisiens, il n’y a eu qu’une seule équipe sur la pelouse à l’occasion du derby de ce dimanche. Peu après le quart d’heure de jeu, Rei était à la réception d’un corner qui avait traversé toute la défense péruwelzienne pour ouvrir le score. 60 secondes plus tard, Sylla, lancé en profondeur, ne tremblait pas et faisait comprendre à Montuelle que ce dernier allait vivre un très long après-midi. Nouvelle démonstration à la 28e, quand Sylla était à la réception d’un centre en retrait pour crucifier le portier péruwelzien et inscrire le 3-0. Le match était plié, même si, piqués dans leur orgueil, les hommes de Jonathan Krys tentaient enfin de répliquer. Henrard dévissait cependant sa frappe alors que Debruxelles voyait son envoi s’écraser sur le montant à quelques secondes du repos.

La deuxième période se résumait à une excellente gestion des joueurs locaux, qui n’en oubliaient pas de faire le spectacle et d’alourdir le score par Keromest, esseulé, puis par Sylla, encore lui, bien placé dans le petit rectangle pour réceptionner un ballon relâché par Montuelle.

Monceau a aussi gagné

Voilà un succès qui ne souffre d’aucune discussion et qui permet à Molenbaix de rester en tête à égalité de points avec Monceau, qui s’est pour sa part défait de Snef sur le score de 2-0.

Frédéric Debaisieux, le coach molenbaisien, ne boudait pas sa joie. " Je pense que nous méritions notre avance à la mi-temps, mais avouons que la réussite était de notre côté ce dimanche. Après, quand vous menez 3-0 au repos, tout devient plus facile."

Trop, presque.

Le coach péruwelzien Jonathan Krys se voulait beau joueur, reconnaissant la supériorité celloise. " J’avais donné des consignes précises qui n’ont pas été respectées. Nous devions refuser le jeu et ne pas prendre de risques, mais ce sont pourtant des erreurs individuelles qui ont précipité notre chute. Quand, en plus, vous avez en face de vous une équipe qui fait preuve de 100% de réussite, ça devient impossible. Nous ne méritions rien de mieux qu’une lourde défaite ce dimanche."

Difficile de tenir un autre discours vu l’ampleur du score. " Mais ce n’est pas grave. L’objectif du club reste de sauver la P2, qui a pris un bon point ce dimanche face à Enghien. Le reste, si reste il y a, ce sera du bonus."