R1: La fin d’une belle série pour le BBBrunehaut

" Nous sommes battues par plus fort et plus lucide que nous, résumait Lorine Gobert, très émue par la fin de cette belle série de victoires.Je sens que le match à Ganshoren a laissé des traces et que la fatigue s’installe dans le groupe. Les filles qui sont sorties du banc n’ont pas apporté ce qu’on attendait d’elles et notre manque d’efficacité générale ne nous ressemble pas. Avec 25 pertes de balle, on a offert cette victoire à Fleurus sur un plateau d’argent."

Dans les rangs des joueuses, la capitaine Delphine Blanc accusait également le coup: " On ne pensait pas perdre cette rencontre même si on savait que Fleurus est solide. C’est dommage car avec un peu plus de collectif, on aurait pu faire la différence. On n’a pas toujours su prendre nos responsabilités mais si l’espoir du titre s’envole, la montée en D1 arrive comme une superbe récompense. Voilà un beau défi qui s’annonce pour mes équipières et moi mais avant tout, on veut finir cette saison de la meilleure façon."

Alors que Ramata Diakhité en saura plus sur l’état de sa blessure cette semaine, les Bellanger, Caridi, Lemaire et Blanc ont déjà confirmé poursuivre l’aventure en N1.