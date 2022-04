Que retenir de ce 25e Triptyque des Monts et Châteaux? Le panache d’Hagenes et la classe de Paleni

Groupama-FDJ écrase l’étape de samedi

Samedi, sur une étape promise aux sprinteurs, c’est un groupe de treize hommes qui a forcé la décision. Parmi eux, cinq membres de la formation française Groupama-FDJ ont impressionné en raflant presque tout, l’Australien Plowright remportant l’étape au sprint devant son équipier Watson. Deuxième la veille, le Norvégien Stien Edvardsen-Fredheim allait revêtir le maillot jaune de leader sans toutefois pouvoir le conserver bien longtemps. En effet, lors du chrono de Wodecq, Edvardsen-Fredheim concédait plus d’une minute à l’Italien Milesi et cédait sa tunique de leader au Français Enzo Paleni.

La dernière étape entre Ellezelles et Saint-Sauveur allait rester indécise jusqu’au bout. D’abord animée par plusieurs attaques dont celle de William Lecerf, c’est finalement le champion du monde junior en titre, le Norvégien Per Strand Hagenes, qui s’imposait en solitaire, prenant ainsi une petite revanche sur le sort: " Je n’ai pas été chanceux sur ce Triptyque avec une chute qui m’a bien brûlé mais malgré plusieurs attaques, il a fallu une dernière tentative dans l’ultime difficulté pour me permettre de m’isoler."

Paleni remporte le général

Une démonstration donc du coureur de la Jumbo-Visma qui démontre une nouvelle fois que le cyclisme norvégien s’annonce, grâce à une excellente politique de formation, comme une des nations émergentes de la discipline. " Le travail réalisé par l’équipe Uno-X porte ses fruits et derrière, il y a beaucoup de clubs qui s’investissent pour la jeunesse. Le cyclisme est devenu un sport très populaire dans le pays et on en récolte les fruits."

La victoire d’étape permet à Hagenes de prendre la deuxième place finale au classement de ce Triptyque où le Français Enzo Paleni s’impose comme le grand vainqueur après avoir parfaitement géré son avantage lors de cette dernière. " C’est avant tout la victoire d’une équipe car on a su faire la différence samedi. Gagner le Triptyque, c’est un sentiment très fort au vu du palmarès de l’épreuve qui a révélé de très nombreux champions par le passé. Mes pensées vont à mes proches mais aussi aux personnes qui m’ont hébergé cet hiver à Calpe où j’ai pu m’entraîner dans d’excellentes conditions", commentait celui qui vit désormais à Beauvais et qui avait déjà participé au Tour de Valence avec les pros en février dernier.

Un coureur dont le nom ne fera certainement pas tâche au palmarès de l’épreuve frasnoise.