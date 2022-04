P2A: Mouscron reporte le titre herseautois

Devant une belle chambrée de spectateurs, c’est ce qui s’est passé, les Hurlues d’Émilie Vanardois s’étant imposées 1-2 alors qu’elles ont été menées au score dès le quart d’heure quand Lisa Vandendorpe profitait d’une petite approximation défensive visiteuse et lobait Joséphine Pijcke pour le 1-0. À la 25e, Mouscron revenait à la hauteur du leader, Emma De Taeye faisant parler sa vitesse pour déborder et servir Tiffaine Verbeke qui ne se faisait pas prier au petit rectangle. Dans une seconde période équilibrée, à l’image de tout le duel, le jeu hâché était rarement illuminé d’actions abouties.

La décision tombait à la 85e lorsque, sur un centre venu de la droite, Emma De Taeye expédiait sur la barre de Tiphaine Zjawiony un ballon qui semblait ensuite bien avoir franchi la ligne. C’est ce que jugeait l’arbitre qui validait le goal, se heurtant à la colère de Herseautoises qui se sentaient volées pour l’occasion, privées d’un titre à domicile et de leur brevet d’invincibilité. "Je veux bien être battu mais pas comme ça,regrettait Cédric Lacroix, le coach.Pas sur une telle fin de match marqué par un but non valable! Je connais le terrain; de ce côté-là, la partie derrière la ligne de but est bombée et plonge vers le filet; si le ballon avait franchi cette ligne, il serait clairement venu secouer les filets via le rebond. Mais là, il est ressorti, c’est la preuve qu’il n’y a pas but."

«L’arbitre a gâché notre plaisir»

Une vidéo prise derrière le but par une spectatrice confirmait toutefois que le ballon est bien rentré! Frustré, Cédric Lacroix n’en avait que faire:"Ce qui me chagrine, c’est qu’il y a eu copinage entre l’arbitre et notre adversaire. J’ai des preuves et s’il le faut, on portera réclamation…" On espère qu’on n’en arrivera pas là car Herseaux a encore tout en mains pour finir champion avec deux points d’avance à deux journées de la fin."Mais il faudra rester vigilantes jusqu’au bout, disait la capitaine Céline Cherieth. On aspire à une meilleure fin que celle-ci. On se sent flouées. On vient au foot pour prendre du plaisir mais on en ressort frustrées. Ce n’est pas la conception que je fais de mon sport."

Il reste six points à prendre pour chacune des deux équipes. Herseaux doit aller à Biévène, puis recevoir Baudour. Mouscron doit se rendre à Baudour et recevoir Wez."Herseaux ne commettra pas de faux pas, prévient toutefois Émilie Vanardois, la coach de l’Excel.On sait depuis un moment que le titre est perdu mais on voulait à tout prix gagner ce derby. On voulait repousser le sacre du voisin. Cette victoire, elle a une saveur toute particulière. On n’a pas vu un grand match, Herseaux ayant développé son jeu habituel fait de longs ballons et de duels. On a pris des coups mais on a eu du répondant. Et c’est surtout la réaction des filles qui me fait plaisir à 1-0. Il y a six mois, on s’inclinait 1-2; ici, on s’impose sur le même score. La preuve des énormes progrès de ce groupe, dont la moyenne d’âge n’atteint même pas les 16 ans."

Une équipe qui sera à surveiller la saison prochaine en P1 puisqu’en remportant le derby, Mouscron est sûr de finir au moins deuxième. Le Top 2 assure la montée, au regard des nombreux forfaits actés dans une P1 qui passera en outre à douze équipes.