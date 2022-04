Mais la tâche n’a pas été évidente pour les hommes de Sébastien Baudry. La première rencontre en pays des Collines avait été des plus serrées. Samedi soir, ce fut encore le cas face à une jeune équipe tournaisienne en pleine progression. Dans le premier set, chaque équipe se rendait coup pour coup. C’était 4-5 avant que les visiteurs prennent un petit écart à 5-9 grâce à une série de services de Neufkens. Ses coéquipiers géraient alors pour terminer à 20-25 sur un mauvais service tournaisien.

D’erreurs à la mise en jeu, il en sera encore plus question lors de la deuxième manche. " On a livré un 2eset exécrable, reconnaît Sébastien Baudry.On a dû rater une dizaine de services. Je ne me l’explique pas… Peut-être qu’on s’est trop détendu après la gagner au 1er ". Tournai, avec notamment quelques belles attaques de Kwittek, prend la mène dès l’ouverture. Ils ne la lâcheront plus et recolleront à un partout (25-18) s’assurant ainsi le gain d’une unité.

«Manque de régularité»

Dans les deux dernières manches, le jeu reste tout aussi équilibré. Mais le VPC se montre un peu plus régulier. En réussissant notamment à bien varier ses attaques. " On s’est bien repris mentalement. On a su remonter la pente. Malgré tout, on aurait pu se montrer meilleur à la réception, poursuit le coach frasnois. C’est ce qui nous fait défaut depuis quelques rencontres. Par contre, on voit que nos attaquants sont bien en place. On sait que chacun peut marquer son point. On a réussi à bien trouver les espaces quand on sentait que le bloc adverse était infranchissable".

Malgré la perte des deux derniers sets (20-25 et 23-25), il n’aura pas manqué grand-chose aux troupes de Jean-Charles Kwittek pour arracher une 5emanche. Quelques décisions arbitrales ont parfois engendré de la frustration dans leur camp. Mais le coach-joueur ne voulait pas s’en servir d’excuse. " On a manqué de régularité, surtout aux services. On a offert cinq-six points par manche à ce niveau. Cela ne pardonne pas face à un tel adversaire. On l’a payé cash à chaque fois qu’on avait l’occasion de recoller. C’est dommage parce qu’on tenait bon à la réception et en défense. Il y a juste le bloc où on a parfois été dépassé trop facilement. Mais on voit que ma jeune équipe progresse bien".

Au général, la 3eéquipe du Skill conserve sa place sur le podium. " Il nous manque encore quelques points pour l’assurer. Je pense qu’il faudra gagner deux rencontres pour que ce soit le cas. On va pouvoir faire tourner un peu nos jeunes également. Certains, comme Simon Dussart, ont pu progresser et vont pouvoir rejoindre la N2 dès la saison prochaine". Et c’est là déjà une très belle réussite pour le Skill 3.