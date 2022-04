D3A: Un point qui vaudra peut-être de l’or pour Tournai…

Saint-Ghislain n’a plus rien à gagner dans ce championnat mais montre directement qu’il n’est pas venu pour faire de la figuration, se souvenant de la défaite amère du match aller. Si Gallo décoche le premier envoi qui s’envole, Wattiez réplique un peu plus précisément même si le ballon échoue à côté. On assiste alors à une première avec l’arbitre qui interrompt le match après le quart d’heure et le coucher de soleil pour permettre aux joueurs respectant le ramadan de s’alimenter.

Lelièvre détourne un centre de Kragbe, El Araïchi joint Haddadji dont la volée audacieuse file loin au-dessus. Le même joueur est le dernier à se mettre en évidence sur une tête à quelques minutes du repos mais elle est détournée.

L’absence de Ba qui aurait été précieux pour ouvrir des brèches fait très mal aux Tournaisiens qui réussissent malgré tout à ouvrir le score à la 56e: Kragbe arrache le ballon à Dupire et son centre en retrait permet à Ze de placer calmement hors de portée de Lelièvre.

L’avantage est déjà perdu deux minutes plus tard quand l’arbitre siffle un penalty après une intervention de Laaour sur Petta, Bah remettant les équipes à égalité. Kaba n’est pas loin de profiter d’un centre de Petta alors que Pio bien campé en pleine surface de réparation ne réussit pas à cadrer sa reprise de la tête deux minutes plus tard.

Les Sang et Or sont punis sur une superbe reprise d’El Araïchi sur laquelle Gianquinto ne peut rien à la 68e. Dans de sales draps, les Tournaisiens qui auraient dû bénéficier d’un penalty pour une faute sur Nadji égaliseront par Zanzan à la bonne place sur un coup franc de Gallo dans les arrêts de jeu où Gianquinto, monté dans la surface, avait gagné le premier duel.

Le danger se rapproche derrière mais les Sang et or ont encore leur sort entre les mains. Il faudra réaliser un carton plein contre Tamines et Aische.