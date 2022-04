D2: Une claque de plus pour la Real…

Si sur le reste de la première mi-temps, il n’y aura plus grand-chose à signaler, il ne faudra attendre que cinq petites minutes en seconde période pour voir les Blanc et Or augmenter leur avance, une nouvelle fois grâce à Migliore. La marque maintenant portée à 3-0, on ne voit pas trop ce qui aurait pu empêcher les Tubiziens de l’emporter, surtout vu le manque de réaction des visiteurs, venus apparemment uniquement pour prester.

Le 4-0 par Garlito et le 5-0 par Debole, ne feront que confirmer la balade de santé des Tubiziens, jusqu’à la 84eminute et le 5-1 par Leite, qui viendra faire la seule et unique ombre au tableau de la soirée tubizienne.

Une victoire importante dans le chef de la RUTB, après la semaine compliquée, comme l’appréciait Mohamed Bouhmidi, le coach de la RUTB: " On se devait de remettre l’église au milieu du village après le week-end dernier et la défaite à Stockay. On savait que Lessines était en difficulté, mais on est parvenu à rapidement prendre l’ascendant et à gérer ce match de la tête et des épaules. Comme d’accoutumée dans ce genre de rencontre, il y a toujours un temps faible, j’en ai profité pour recadrer les choses à la mi-temps, et on l’a vu, dès l’entame de la seconde période. On a repris le match en main en inscrivant le troisième et le quatrième. Nous sommes parvenus à inscrire cinq buts malgré l’absence de notre buteur El Omari, et ça, c’est un excellent point. On a trois finales à jouer, si on preste comme ce samedi, nous n’avons pas à nous faire de soucis."

Cela fait désormais quatre défaites de suite pour la Real qui semble incapable de réagir en cette fin de championnat. Pour le retour à domicile, face à Givry, les Camomilles sont dans l’obligation d’offrir un autre visage à leurs supporters. Quelle tristesse de finir de la sorte un exercice qui avait si bien commencé…