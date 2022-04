C’est officiel: Renaix disparaît et devient le KSK Vlaamse Ardennen!

La troisième confirmation est que les équipes de jeune du SK resteront à Renaix, du moins dans un premier temps. Et celles de Vlaamse Ardennen se produiront à Berg Ten Houtte.

La quatrième est que cette absorption s’explique principalement par les soucis organisationnels, financiers et sportifs de Renaix, dernier de la D2A. Annoncés dès le mois de décembre, les pourparlers entre les deux clubs voisins ont donc abouti, chacun y trouvant son compte: Renaix a l’occasion de repartir d’une page blanche alors que Vlaamse Ardennen trouve le logement qu’il recherchait tant. La dernière confirmation: présent vendredi soir lors de la réunion d’information, Patrick De Cuyper, le président du KSK Renaix ces dernières années, tiendra bien"un rôle en coulisses", comme cela a été confirmé.

Sachez encore que le club jouera en blanc, bleu et vert. L’équipe première devrait toujours être coachée par Carl Deviaene, ancien de Renaix. Il est acté que Marvin Foucart, joueur emblématique de Renaix, sera de la partie dans le nouveau projet. Comme Kenneth Deviaene, le fils de Carl, qui arrive de Liedekerke et Moctar Gassama transféré de Dottignies. Six à sept jeunes les plus prometteurs de Renaix seront aussi inclus.