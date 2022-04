Elie, on suppose que vous vous attendiez à un retour moins chahuté au stade des Géants?

Ça a été compliqué! On a eu du mal à se trouver. Les conditions climatiques et le terrain très sec ne nous ont pas servis mais ce n’est pas une excuse parce que c’était valable pour les deux équipes. On n’a pas appliqué ce qu’on avait travaillé la semaine. À part Antoine qui nous sauve, chaque joueur a commis son lot d’erreurs. Les consignes étaient d’aller chercher les adversaires haut et on a fait tout l’inverse alors que le Pays Vert a respecté ses plans. Le plus important, c’était de ne pas perdre. Parfois, quand on ne sait pas gagner, il faut avant tout ne pas s’incliner.

Mais pour quelle raison Tournai n’a-t-il pas bien presté?

Le revers à Namur nous a mis un gros coup sur la tête. On a mené, on voyait la possibilité de se rapprocher et on repart avec des frustrations. Mentalement, c’était compliqué.

À Manage et Namur, le début est parfait, on croit que l’équipe maîtrise mais elle s’incline; à Schaerbeek et contre Binche, c’est tout l’inverse: l’adversaire vous met en difficultés et vous émergez. Une explication?

Aucune! À Schaerbeek, on a été solides jusqu’à la fin, les autres matchs pas. Physiquement, c’est plutôt bien. À Namur et Manage, ce qui nous a manqué, c’est simplement de planter une occasion en plus alors qu’on s’en est procuré. Peut-être aussi qu’on provoque moins la chance. À nous de remettre le bleu de chauffe pour les derniers matchs. On a les joueurs, une bonne densité d’effectif, un banc qui sait apporter et un objectif à atteindre: le tour final! Je pense aussi qu’il y a un petit manque d’autodiscipline. On flanche alors qu’on doit être solides. Il y a un travail à faire sur la rigueur tout au long d’une rencontre. On se relâche dès qu’on estime avoir fait le plus dur. Quand on marque tard, on s’accroche à notre avantage sans rien lâcher. J’espère qu’on aura appris de nos erreurs car Saint-Ghislain n’a pas oublié le match aller.

Combien de points faut-il prendre pour aller au tour final?

L’objectif est de réaliser un carton plein. Si tout le monde est présent et motivé, on va y arriver! On aura la gnaque nécessaire, je n’en doute pas. On a le luxe de presque avoir notre sort entre les mains. Des matchs pareils, ça me booste. Ce sont des rencontres que les «plus expérimentés» adorent jouer vu la pression.

Jérémy Descarpentries était assez dépité dimanche. Quel a été son message cette semaine?

Je retire une phrase de son débriefing: on ne peut en vouloir qu’à nous-mêmes! On a les qualités, à nous de faire le job. Il a parfaitement raison.

Vous allez devoir vous passer de Mamadou Ba: une tuile!

J’espère qu’on va le récupérer au plus vite! C’est embêtant car c’est un joueur important mais Eliott (Van Wynsberghe) piaffe d’impatience. Il a toujours répondu présent.

Et les nombreux changements expliquent-ils aussi les fluctuations du niveau de jeu?

Je ne serai jamais coach. Vous imaginez votre onze de base mais vous ne pouvez jamais l’aligner. Ça me rendrait fou! Tous les noyaux évoluent… C’est le foot! Si on avait une longévité plus importante dans les moments cruciaux, ce serait parfait. L’équipe est jeune. Revenez dans un an et vous verrez la différence si l’effectif ne change pas trop.

27 février à Schaerbeek, puis 27 mars au Pays Vert un mois plus tard. Entre les deux: rien à cause du boulot. Ça doit être bizarre comme situation…

Franchement, je n’ai pas regardé mes stats, je ne sais pas vous dire combien de matchs j’ai joués. Même si je ne suis pas là, je suis toujours présent même à distance. Pour jouer, il faut… s’entraîner. Quand je pars pour le boulot, je m’entraîne individuellement dès que je peux. J’espère que la saison prochaine, ça se passera mieux (NDLR: il n’a pas encore discuté de son avenir). Le coach a fixé des règles et s’y tient: si on loupe une séance, on ne joue pas. C’est honnête. Les saisons précédentes, cette rigueur était moins présente.

«Nous avons retrouvé notre rigueur»

Jérémy Descarpentries avait d’abord une pensée pour Mamadou Ba: »Ce n’est pas de chance après ses problèmes de santé, le voilà sur la touche six mois… On pense tous à lui. »Et sportivement, c’est une sacrée tuile… Il faudra pourtant assurer sur la pelouse ce soir. De ce côté, le coach tournaisien est rassuré après les séances de la semaine: »J’avais envoyé plusieurs signaux d’alerte avant le derby, ils n’ont pas été entendus. On a retrouvé la rigueur cette semaine. Je crois que les joueurs ont pris conscience de beaucoup de choses. On avait mis un peu de temps à se remettre de la défaite de Binche à l’aller, le revers à Namur à la 95e trottait encore un peu dans les têtes comme l’a montré le match catastrophique au Pays Vert. Heureusement, on a arraché un point. Il va falloir gagner ce soir pour avancer face à un adversaire qui jouera libéré et voudra prendre sa revanche après la défaite en fin de match à l’aller(NDLR: sur un penalty de Gallo).On a plus à perdre que Saint-Ghislain, c’est certain. Nos adversaires n’auront pas un week-end facile non plus. »Manage se déplace en effet à Mons et Aische doit accueillir Binche, pendant que Schaerbeek recevra Gosselies.