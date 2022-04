Jean-Pierre Delitte sur l’organisation du TMC: «Offrir de l’inédit pour rester attrayant»

Jean-Pierre, comment se passe le retour du Triptyque?

Très bien malgré une perte de certains automatismes en raison des deux années d’arrêt. Il n’a pas été simple de remettre la machine en route. On a encore eu une réunion mardi pour tout vérifier et j’ai senti que les gens paniquaient parfois un peu, craignant d’avoir oublié quelque chose. Mais au final, on s’y retrouve, comme je l’espérais. Et cela même si le week-end dernier, j’ai stressé un peu car j’estimais qu’il restait trop de choses à faire.

Vous dites souvent que l’essentiel reste la course…

Car c’est la face visible de notre organisation. Celle qui doit être parfaite! Ça passe entre autres par un tracé de qualité. Dès la première étape, on a voulu durcir les choses avec l’arrivée en haut du mont aubertin. Celle de ce samedi est destinée aux sprinteurs mais est longue, emprunte des pavés et peut réserver des surprises. Enfin, dimanche, après le chrono, la demi-étape sera très costaude. On ne fera que tournicoter dans les Collines avec la Côté du Paradis dès le 13e km. Puis, ça s’enchaîne.

Deux arrivées d’étape au sommet en trois jours, c’est pour le côté spectaculaire?

C’est pour le côté inédit mais il y a aussi un peu de hasard. Les villes choisies pour 2020 et 2021 voulaient être de la partie en 2022. Mais prenez Tournai qui accueillait l’étape du vendredi: impossible d’arriver en centre-ville un jour d’école. D’où la solution du Mont à proximité! En 2018, on avait déjà connu l’arrivée finale au Beau-Site. On s’était dit qu’on ne pouvait pas rêver mieux car ça représente bien la région des Collines. Y revenir, ça permettra aux gens de se rendre compte de la beauté des paysages et de l’accueil réservé en Wallonie picarde.

On aurait dû connaître une quatrième journée de course…

La ville de Lierde s’est désistée fin décembre vu la situation sanitaire. On ne savait plus se retourner et trouver une autre ville pour cette quatrième journée. On a donc décidé de rester sur trois et ce n’est finalement pas plus mal pour une année de reprise.

Quelle était l’idée en se rendant du côté flamand, sur Lierde?

Élargir notre terrain de jeu en allant dans les Ardennes flamandes. On avait ainsi imaginé une étape Lierde-Lierde autour de Brakel et quelques bergs. Va-t-on retenter l’aventure? Certains dans le comité aimeraient bien, d’autres ont été refroidis par l’expérience. On verra au débriefing.

La crise sanitaire a-t-elle mis à mal votre organisation?

Nos sponsors les plus fidèles sont restés. D’autres sont partis mais on en a trouvé quelques-uns. On reste bien soutenu par les pouvoirs publics même si on fait face parfois à de mauvaises surprises, avec des choix politiques qui impactent le sport. Sans oublier les complications administratives pour compléter les dossiers en vue des autorisations. Ça se complexifie sans cesse!