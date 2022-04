Gobert et Brunehaut monteront bien en D1

Le BBB peut achever la présente campagne en roue libre et sans pression."Mais connaissant mes joueuses, elles feront tout pour terminer en beauté et essayer de décrocher sur le fil la deuxième place au détriment de Fleurus, qu’on accueille ce soir avec une différence de 17 points à remonter pour passer devant,poursuit Lorine, qui sait ce qu’il reste à faire pour franchir encore un cap.On est déjà sur la piste d’un assistant-coach et un préparateur physique afin de compléter le staff. Il me faudra forcément obtenir aussi le dernier diplôme, celui d’entraîneur, qui couronnera celui d’éducateur que je viens juste de réussir.On s’active enfin pour trouver de nouvelles joueuses aussi, fatalement. Par chance, la règle qui impose cinq éléments belges sur la feuille de match n’est valable que pour les hommes, et non pour les dames."

Une bizarrerie du code de jeu qui fait effectivement les affaires du club qui est habitué à recruter Outre-Quiévrain. " Thomazé arrête alors que Verchain réfléchit, mais on a déjà acté l’arrivée de Vibe Bevernage (Laarne, D1). Idéalement, il nous faudrait encore deux ou trois filles supplémentaires dans le groupe."

En parlant de montée

Un échelon plus bas, le TEF Kain jouera sa survie ce soir chez la lanterne rouge hannutoise, et pourrait rejoindre Ottignies et le Brussels avec sept succès au compteur tout en s’éloignant de la zone rouge. Chez les messieurs, les quatre participants aux play-off de R2A sont pour ainsi dire connus. Sauf improbable retournement de situation, Profondeville, les Castors Braine et Nivelles retrouveront le leader kainois. Reste à définir l’ordre! Et la venue ce soir de Fresh Air constituera un nouveau test pour l’ASTEK.

Superbe affiche également ce soir au hall Marcel Denis, où les Mafflois tenteront de reprendre la première place à Colfontaine, ex aequo avec les Éléphants mais positifs, de treize points, à l’average."On va d’abord penser à gagner avant de viser une marge de 14 points qui nous octroierait un joker d’ici la fin de saison, qui ne serait pas négligeable en sachant que nous devons encore aller à Fleurus et à Luttre par la suite,note Jules Andries, qui se réjouit de revoir Bjorn Laloy à ses côtés.Il finit la saison avec nous, en A, et Flo Boudry nous rejoindra aussi la saison prochaine, tout comme nos deux renforts borains, Julien Sluis et Yann Vilette. Bjorny ne sera pas de trop pour contenir les intérieurs de Colfontaine, d’autant que son frère Zoran et Comblez soignent des petites blessures et restent incertains."Face à Marcinelle et Ransart, seule une victoire sera acceptée pour Kain et Estaimpuis.

Stambruges à Péruwelz pour le maintien

En P1 dames, la situation de Stambruges reste inquiétante et son bail dans la division est encore loin d’être prolongé. Le BBC Brainois, qui n’a cependant plus gagné depuis le 6 février à Péruwelz justement, reste à portée de tir, un petit succès derrière les Campenaires. Les troupes de Rafael Trovato ont donc tout intérêt à l’emporter demain en fin d’après-midi dans la salle Roi Baudouin. Un autre derby se disputera dès ce soir à Templeuve, où se rendra le Tremplin des sœurs Meurisse, qui effectueront ainsi leur plus court déplacement de la saison.. Brunehaut B accueillera pour sa part le BE Courcelles, dans le contexte que l’on sait. Enfin, le TEF Kain B rendrait une fière chandelle à Stambruges en allant gagner ce soir à Braine. Épinglons encore en P3 le forfait de Maffle B qui devait se rendre à Ellignies. Le Soleil Levant en profite pour grimper sur le podium de façon surprenante et qui sait si une possibilité de monter ne se présentera pas!