Qui prendra la succession de Mikkel Bjerg?

Les Hagens Berman Axeon sont devenus des habitués du TMC. L’équipe dirigée par Axel Merckx joue très souvent un rôle en vue, si pas le premier rôle. Comme en 2018 avec Jasper Philipsen! Du très costaud est ainsi annoncé avec le Danois Kasen Andersen et l’Américain Michaël Garrison mais aussi le Belge Dries De Pooter. Chez Metec-Solarwatt, on sera entre Néerlandais et l’on jouera sans doute la carte Tibor Del Grosso, très costaud en chrono. Il faudra aussi compter sur Team DSM et Swiss Racing Academy. Les Leopard Pro Cycling ne viendront pas faire de la figuration et feront en sorte de dynamiter la course avec l’Allemand Benjamin Boos et le Français Louis Coqueret.

De couleurs tricolores, il en sera question avec la Groupama-FDJ qui devra certainement supporter le poids de la course tant pas mal d’observateurs font d’un des siens le grand favori de l’épreuve frasnoise. " Romain Grégoire a en effet une carte de visite assez exceptionnelle. C’est un coureur excessivement complet qui sait briller sur tous les terrains",confie le connaisseur Freddy Havelange. Cyclocrossman à la base – tiens donc! – le Français de 19 ans est triple champion de France chez les juniors mais aussi champion d’Europe et vice-champion du monde.

On annonce encore des Polonais de Mazowsze à surveiller! Un œil aussi sur Trinity Racing et Max Walker, sur les Canadiens de Premier Tech et sur, éventuellement, la formation de Bingoal Wallonie-Bruxelles sans Wallons – assez incroyable sur, qui plus est, une course wallonne! – mais qui présentera au départ Jelle Declerck, Jago Willems et Gil Gelders.