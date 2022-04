Leuzois et Tournaisiens au sprint au Grand Prix de la Ville de Mons

Le coach de l’Espadon confiait:"De bons résultats dans l’ensemble avec 80% d’améliorations. Le but de ce déplacement est de faire nager et progresser le groupe au complet ainsi que rechercher des chronos qualificatifs pour les championnats de Belgique d’été dans un maximum de nages."Le programme à venir de l’Espadon est le suivant: le 9 avril à Lumbres, en France; le stage de Pâques à Leuze; le meeting de La Louvière les 23 et 24 avril; le meeting de Courtrai les 30 avril et 1er mai, pour finir avec le meeting d’Ostende le 27 mai.