Entre monts, châteaux et nouveautés - Le TMC version 2022 en résumé - Alain Andry sera dans toutes les pensées

À cette occasion, c’est un anniversaire qui sera célébré, la course du club de la Petite Reine frasnoise en étant déjà à son quart de siècle d’existence. Pour la 25e édition, le président Jean-Pierre Delitte et toute son équipe organisatrice ont jonglé entre les bonnes habitudes et d’agréables nouveautés. Rayon tradition, on retrouve un parcours entre monts et châteaux faisant la part belle à notre région.

Philipsen, Pidcock, Schachmann, Dumoulin…

Rayon nouveautés, on a un chrono de plus de 14 kilomètres, soit le plus long jamais organisé sur le TMC. Deux arrivées au sommet alors qu’on en restait généralement à une seule. Et une étape du samedi faussement facile, prédite aux sprinteurs mais qui pourrait faire le jeu des baroudeurs…"De quoi rendre la course encore plus passionnante",s’exclame Jean-Pierre Delitte, pas peu fier de la remise en route de son épreuve qui, au regard des noms inscrits à son palmarès, est un passage obligé pour les futurs grands cracks du peloton professionnel. On vous cite quelques coureurs qui ont brillé sur les routes de notre région rien que sur les dix dernières années: Philipsen, Pidcock, Schachmann, Calmejane, Dewulf, Doull, Benoot, Jungels, Phinney, Dumoulin…"En fait, à part les tout meilleurs grimpeurs de la génération actuelle qui ne trouvent pas assez chaussure à leurs pieds avec nos monts qui ne sont pas assez longs, les meilleurs sprinteurs, baroudeurs et puncheurs passent par chez nous",notre un président fier. Et impossible de lui donner tort!

Souvent, le TMC est promis à un gros moteur qui sait suivre dans les bosses et faire la différence sur le chrono. Peut-être que ça sera différent cette année! Car, même si le contre-la-montre du dimanche matin est un peu plus long que d’habitude et ne sera pas simple à négocier dans une campagne wodecquoise à découvert, les trois étapes en ligne seront piégeuses."Même celle de samedi reliant Bernissart à Tertre, note Maxime Delitte, responsable du tracé.C’est la première fois que l’on arrivera dans l’entité de Saint-Ghislain. En cours de route, il y aura un nouveau secteur pavés, du côté de Masnuy-Saint-Pierre. Il est long, pas en bon état et exposé au vent. Même là, on aura droit à une belle partie de manivelles."

Apothéose attendue au Beau-Site dimanche

Avant, dès ce vendredi, sur les hauteurs du Mont Saint-Aubert, il y en aura eu une première, c’est sûr! Après, le dimanche, il y aura la troisième avec, l’après-midi, la seconde demi-étape qui proposera 96 bornes exclusivement à travers les Collines."C’était notre volonté de rester dans le fief du comité organisateur. On ne peut aussi rêver mieux qu’une arrivée finale tout en haut du Beau-Site à Saint-Sauveur."Voilà en effet un superbe menu offert aux vingt-cinq équipes invitées! Les 150 coureurs présents au départ de la place Bara, à Antoing, ont de quoi faire. Allez, roulez jeunesse!

Même si chaque jour, on vous présentera au mieux l’étape à venir – allez voir deux pages plus loin pour celle de ce vendredi! –, il n’est pas inutile de donner un aperçu global de ce 25e Triptyque. Cela commence donc ce vendredi avec l’étape Antoing-Mont-Saint-Aubert, longue de quasiment 132 km avec une double ascension du mont aubertin, dont l’arrivée au sommet pour un premier temps fort. Samedi, le peloton partira pour la plus longue étape, soit près de 170 bornes entre Bernissart et Tertre. Des pavés viendront semer le doute dans la tête d’une étape que beaucoup vouent à un sprint massif même si le Mont de Mainvault et Hurdumont sont au menu mais, il est vrai, très tôt dans la course. Dimanche, tout se fera en deux temps. Le matin, contre-la-montre à Wodecq: 14 km entre la place de Wodecq et le Vieux Moulin. L’après-midi, bouquet final avec 96 km dans les Collines, entre Ellezelles et Saint-Sauveur avec de la grimpette: la côte du Paradis, la Bousée, les Papins, la côte du Saule Pendu, la chapelle des Champs et le Beau-Site.

Le grand départ de la 25e édition du TMC sera empreint d’une vive émotion car chacun se rappellera au bon souvenir d’Alain Andry qui nous a récemment quittés, laissant un grand vide auprès de ses proches et de l’organisation du Triptyque qui lui était si cher."C’était une figure incontournable de notre épreuve,confirme Jean-Pierre Delitte, le directeur de la course, la voix tremblante.Il était si souriant, gentil et dévoué. Alain s’occupait de tout ce qui concernait l’intendance, les commandes de boissons, de la nourriture et du matériel pour les villages de départ et d’arrivée. Il gérait toute une équipe de bénévoles pour les différents sites dont il avait la gestion et assurait la coordination. Son suivi était juste irréprochable, son rôle si important! Il abattait un énorme boulot. Sa façon de fonctionner était tout aussi professionnelle qu’amicale et ce n’est pas un hasard si bon nombre de personnes qui avaient déjà travaillé avec lui par le passé sont revenues spontanément vers nous pour rejoindre à nouveau l’organisation, le temps de cette édition, pour nous venir en aide. Alain aurait apprécié cet élan de solidarité. Ce vendredi, on lui rendra hommage en retardant d’une minute le départ fictif, en présence de sa compagne. Il y aura de la tristesse car chacun aurait aimé qu’il soit là pour le 25e anniversaire de notre épreuve mais, comme il l’aurait sans doute aimé, le sport reprendra vite le dessus. Pour lui, le cyclisme était une fête et on fera en sorte que ce soit le cas de vendredi à dimanche, en son honneur!" On est persuadé qu’elle sera très réussie.