D’Antoing au Mont-Saint-Aubert

On repartira vers Péronnes via le Chemin Saint-Druon mais en continuant cette fois-ci vers Maubray, puis Wasmes-Audemetz-Briffoeil. Direction Braffe par la rue Wadergnies et celle du Gros Tilleul pour rejoindre Baugnies. Le peloton rejoindra la N50 et se dirigera vers Barry et Pipaix où, face à l’église, se disputera le premier rush vers 14h22. Willaupuis et Tourpes seront visités avant Leuze-en-Hainaut et son Boulevard du Prince Régent. S’enchaîneront Thieulain, Maulde où, peu avant 15h, aura lieu le second rush à la Vieille Place, Béclers et Montrœul-au-Bois où le Trou Robin servira de deuxième GPM vers 15h05.

Place alors aux traversées de Herquegies, Hacquegnies, Forest, Anvaing, Arc-Ainières et Arc-Wattripont pour arriver à Anserœul pour le ravito, puis Amougies et Orroir pour le GPM 3 et le Mont de l’Enclus vers 15h40. Ce sera alors la descente vers Escanaffles avant de partir vers Pottes, Hérinnes, Obigies pour l’entrée sur le circuit local et le rush 3 face à l’ancien arrêt de tram (16h10). Ça partira vers Kain, la rue du Vert Lion et l’ascension du Mont Saint-Aubert (GPM 4) via la rue étroite du Reposoir. Premier passage à proximité de la ligne d’arrivée vers 16h30! Direction Obigies pour un retour sur Kain via la Chaussée d’Audenarde et vers le Mont Saint-Aubert, par le Reposoir. Arrivée au sommet, estimée à 16h45 (horaire moyen).