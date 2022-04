D1B: Instaurer une culture de la gagne à l’Excel Mouscron

Côté hurlu, l’incertitude plane toujours autant. Le refus de licence en première instance n’a surpris personne. Mais l’entraîneur du REM ne veut pas se servir de cela comme excuse. " J’en veux plus. On ne gagne pas assez en ce moment. Et je veux justement instaurer plus cette culture de la gagne au sein du club. C’est en ce sens que j’étais présent à l’entraînement des U21 jeudi soir. Depuis le mois de janvier, on n’a pas réussi à l’emporter deux fois de suite. Cela m’énerve car je crois en mon groupe. Je ne veux rien lâcher. Je n’aime pas ça. Ce n’est pas dans mon éducation. À chaque rencontre, je veux aligner l’équipe qui me semble la meilleure pour gagner. Après, que l’on y arrive ou non, cela dépend de faits de matchs et autres. Mais je veux toujours que l’on montre cette envie de gagner. Depuis la reprise, on a trop souvent galvaudé. Même si je dois reconnaître que l’on n’a pas vraiment été aidé(Comprenez, par tout ce qu’il se passe en coulisses). Ici, c’est l’incertitude totale. On ne sait pas encore s’il y aura toujours un club ou non la saison prochaine… Notre seul espoir, c’est que Gérard Lopez a toujours payé et, jusqu’à maintenant, il n’a jamais abandonné un club à son sort. C’est perturbant. Mais comme je le dis souvent, il y a plus grave dans la vie. Le drame de Miguel Van Damme (NDLR: l’ancien gardien du Cercle est décédé d’une leucémie cette semaine)nous le rappelle encore".

Dekuyper ou Diandy?

Pour le déplacement en Gaume, les Hurlus seront privés de Christophe Lepoint (voir ci-dessous). Pour le remplacer, Jeunechamps fera un choix entre Calvin Dekuyper et Cristophe Diandy. " Cela dépendra de la forme du moment. Mais je n’envisage pas de changer de système. Car c’est celui pour lequel on est le mieux taillé". Précisons enfin que Virton sera la dernière rencontre de la saison pour Nick Gillekens. Mais cela n’a rien à voir avec la fin prochaine de son contrat, à l’instar d’Éric Bocat. " Parfait Mandanda jouera les deux derniers matchs. C’est une récompense pour lui qui a toujours eu la bonne mentalité".