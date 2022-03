Malheureusement le miracle n’a pas eu lieu même si les locaux auraient mérité mieux. En première période, Houthem débute bien. Mais les occasions franches sont à mettre à l’actif des visiteurs qui ouvriront la marque et frapperont deux fois le poteau. Houthem se battra tout de même et l’égalisation aurait été méritée. Mais la concrétisation fait défaut."La première période a été équilibrée même si Hollebeke a eu deux ou trois occasions franches. Mais on rentre avec 0-1 à la pause et le match n’est pas fini. Bastien (Portka) a eu raison de dire que si l’on restait organisé, cela irait".

Mais c’est en seconde période que les choses se compliquent et l’arbitre n’est pas exclu de tous reproches. Houthem encaisse un second but sur un hors-jeu flagrant."Après, on se met à regarder nos pompes et les buts s’enchaînent. On en prend 3 en 10 minutes. Comme d’habitude, une fois que le match est plié, on n’avance plus et on préfère parler avec l’arbitre pour prendre des cartons.

Sur l’ensemble du match on montre de belles choses mais on n’est pas constant. Le souci, c’est que je ne peux jamais compter sur le même groupe. Ça ralentit la formation d’automatismes. On tient une mi-temps puis on est cramé".

L’idée d’un kop est venue de Giovanni Fin, qui lassé des mauvais résultats de l’équipe, a voulu faire passer un message. Pendant une semaine, il a appelé les supporters pour venir encourager les jeunes."On voulait encourager le groupe à faire mieux. On espérait les mener à la victoire face à un adversaire prenable. Les résultats sont catastrophiques mais le but n’était pas d’aller contre nos joueurs au contraire. C’est une équipe jeune et on s’est dit qu’avec un 12e homme cela pouvait changer la donne. Le score de 0-4 est sévère car on a vraiment pensé qu’ils reviendraient au score".

Robin, joueur de l’équipe réserve présent en tribune, pointe les différents manquements de l’équipe."On voulait un peu les secouer au vu des résultats depuis le début de saison. L’impression est qu’il y a un manque d’envie chez certains. La dernière passe n’est jamais bonne. On ne tire pas assez au but. Alors comment marquer? Il y a peut-être aussi un manque de communication sur le terrain. Nous, on était là pour les encourager et passer un bon moment entre supporters".

Thomas Magry souhaite aussi remercier le public."Merci aux supporters qui ont rappelé mon bilan sur les panneaux. Heureusement qu’ils sont là, même si je n’ai pas toujours été d’accord avec tous les messages que j’ai entendus. Mais merci à eux. Il faut qu’ils soient là et qu’ils continuent à croire en nous car la saison prochaine sera différente".