Logiquement, en P4A, les Luingnois devaient étrenner leur costume de champion lors d’un déplacement à Houtaing ce mercredi soir. Mais son adversaire a décidé de déclarer forfait pour la rencontre.

Taintigni. B – Rongy B 2-1

Dans ce duel de milieu de semaine en P4B, on assiste à une première période plutôt équilibrée. " Chaque équipe a eu quelques occasions mais rien de vraiment dangereux", reconnaît Rudy Bourlet, le coach local. Mais en deuxième période, le match s’est emballé. À la 55e, Lechantre ouvre le score sur une belle reprise en un temps. Taintignies doublera son avantage sur une inspiration de Manteau. Des 30 mètres, le joueur voit le gardien rongycien avancé et tente le lob. Son ballon parfait trouve les filets. Rongy ne lâche pas l’affaire et reviendra grâce à Hurbain à cinq minutes de la fin. " On a fait bloc pour garder notre avantage. C’est une belle victoire. Tout a bien fonctionné. Je me dois aussi de souligner le bon arbitrage de l’entraîneur de Rongy qui a pris le sifflet en l’absence d’un officiel".

Wez-G. B – Bléharies B 6-4

Dans la même série, on avait le droit à un joli derby brunehaltois. Les spectateurs en ont eu pleins les yeux avec 10 buts au total. Mascret, face à ses anciennes couleurs, s’est fait plaisir avec quatre buts. Delneste s’est chargé des deux autres pour les locaux. " On a connu un peu de relâchement à 5-2, peste-t-on côté local.On a fait quelques erreurs qui ont permis à Bléharies de revenir dans le match. Heureusement, on a su mettre le 6e. Tout n’a pas été parfait dans le chef de tout le monde. Mais on retrouve un groupe. Ce sera bien nécessaire face à Hollain qui nous a bien corrigés à l’aller".

Biévène B – Casteau 3-1

En P4C, la rencontre a mal débuté pour les locaux. Après 6 minutes, Casteau ouvre le score sur une frappe lointaine sur laquelle se troue un peu le portier. " Après, on commence le bal des occasions loupées. On a toujours des difficultés à scorer", reconnaît Jean-Marie Sainthuile. Mais le coach local a pu compter sur l’apport de son fils, Théo. L’habituel portier de la P1 est venu pour dépanner et a inscrit un triplé. Un premier but à la demi-heure, un 2eà la sortie des vestiaires et un dernier en toute fin de match. Trois buts pour trois bons points!