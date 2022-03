D3A: Robin Itoua quitte Renaix et renforce le Pays Vert

Le coach du Pays Vert a été entendu par son comité qui, cette semaine, a concrétisé la venue de Robin d’Itoua en plus de celle d’Isen Leleu. Si le second cité arrive de la REAL avec un profil plus défensif, le premier apportera des solutions sur le front de l’attaque, le joueur du SK Renaix pouvant se débrouiller à tous les postes offensifs.