SENS veut continuer sa gestion dans la majorité à Silly

"Compétents et gestionnaires"

Quelle que soit l’issue du scrutin d’octobre 2024, "SENS" veut poursuivre sa gestion exécutive. "Par respect pour nos électeurs et pour le travail accompli depuis onze ans par Antoine Rasneur et par notre équipe, nous sommes candidats pour une majorité" explique avec détermination Freddy Limbourg, la future tête de liste. "Depuis 2011, nous prouvons nos aptitudes à construire, mener et gérer des projets. Si la liste majoritaire est venue nous demander de la rejoindre, c’est parce qu’elle connaissait nos compétences et si elle nous a reconduits, c’est parce que nous avions “assuré” de 2012 à 2018."

Le président de "SENS" renchérit: "Bien sûr, nous n’avons pas fait le score de la LB, mais nous sommes la 2e force politique de l’entité. Et si les autres partis nous ignoraient pour constituer la majorité de 2025, ce serait une erreur, compte tenu de notre excellente gestion de la Commune et de nos projets en cours. Nous ne voulons pas que nos projets initiés avec la LB se perdent en chemin après les élections. Oui, la politique, c’est aussi une question d’affinités personnelles, mais au-delà de cela, l’important est d’avoir un partenaire fiable et travailleur, ce que nous sommes depuis toujours… même quand nous étions dans l’opposition."

"Pluriels et pas Engagés"

Pour atteindre son objectif, l’équipe de Freddy Limbourg a choisi de développer sa communication via les réseaux sociaux et de nouvelles interactions numériques. Le groupe a aussi donné plus de couleurs à son logo, "pour montrer la pluralité et l’ouverture de notre groupe".

S’ils ne prononcent jamais le mot "Engagé(e)s", c’est, selon eux, par cohérence. "Nous sommes pluriels et ouverts ; tout le monde ne milite pas dans le parti turquoise. Par ailleurs, il y a 5 ans, on nous a enjoints de ne pas prendre le nom cdH. Nous maintenons cet esprit: nous ne pouvons pas dire à ceux qui travaillent dans notre équipe d’ouverture que désormais, ils devraient rejoindre la bannière des"Engagés". Cela dit, le parti ne dira rien, car, eux-mêmes jouent l’ouverture."

Les colistiers veulent "un encadrement performant pour l’apprentissage et le bien-être des enfants, œuvrer à la transition écologique et environnementale, poursuivre leur programme ambitieux de cohésion sociale, accroître la participation citoyenne, encourager la poursuite de la modernisation de l’Administration et veiller au bien-être des Silliens sous toutes ses formes".

Autour de ces priorités, le groupe va créer son programme via une large consultation citoyenne et poursuivre tous les projets en cours.

"Fiers de notre bilan"

Enfin, l’équipe se dit fière de son bilan. "Nous n’avons pas initié tous les projets, mais nous les avons tous gérés, soutenus et développés en restant fidèles au Pacte de majorité. Nous sommes aussi très satisfaits du travail accompli par le CPAS. Depuis 2012, Antoine a réussi à créer une réelle dynamique en son sein, de même que, entre autres, dans la gestion du Plan de cohésion sociale et des projets initiés via le PCDR (Plan communal de développement rural) qui a amené des projets très innovants". Et Antoine Rasneur d’ajouter: "Sans oublier la présidence créative de Freddy au Centre culturel et celle de l’ALE par Fabrice Colmant."