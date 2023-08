Ardent défenseur du wallon, du patrimoine du terroir et de la culture au sens large – il est président du centre culturel – le Grand Tripier et ses amis de la récente confrérie des "Cras bouyaux" ne vivent pas cette expérience comme un "déguisement folklorique", mais comme la poursuite d’une fête qui anime l’entité boisée (celle de Silly) depuis plus de cinquante ans.

C’est pourquoi, dans la confrérie de Gondregnies, pas question de se costumer comme dans une parodie de rentrée académique, mais, simplement de porter l’humble habit de ses aïeux, à savoir le simple tablier, qu’il soit celui de la fermière, de la ménagère, du maréchal-ferrant, du cordonnier ou de celui qui prépare le repas festif de la "ducasse à tripes".

Et les centaines de convives, venus partager la joie d’être ensemble sous un chapiteau convivial, encouragent cet esprit intemporel !