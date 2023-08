Une halle aux producteurs avec une crèche à Silly

"Ce projet de halle permettra notamment d’agrandir le marché dominical" explique le bourgmestre Christian Leclercq. "La halle accueillera nos nombreux producteurs locaux, tandis que la place sera le lieu des autres commerçants. Bien sûr, ce projet s’inscrit dans le cadre de notre réflexion durable liée au “Slow Food” et aux “Saveurs de Silly”. La Région nous a octroyé un budget de près de 500.000 € pour ce faire."

Le projet communal consiste en la création d’une placette comprenant 66 emplacements de stationnement dont 2 PMR et 2 "e-recharge", un espace polyvalent aménagé sous une halle de 180m2, des emplacements de parking pour vélos avec possibilité de rechargement.

"Les matériaux d’élévation seront des panneaux en fibro-ciment de teinte gris clair et des panneaux en acier corten sur les élévations de la Halle" précise le dossier réalisé par le bureau montois ARCEA.

L’accès aux véhicules sur la placette s’effectuera à sens unique depuis la rue Saint-Pierre et depuis la rue de la Station (via une nouvelle voie). La sortie des véhicules se fera, à sens unique, vers la rue Saint-Pierre. Un accès piéton et PMR est aussi prévu.

Fil architectural

L’architecture de la "halle des producteurs" sera en lien avec celle du futur projet de Maison rurale qui s’implantera en face d’elle. Cette connexion visuelle reliera l’ensemble des projets et intégrera les cadres bâti et non bâti.

Cette nouvelle placette renforcera ainsi l’îlot central du village regroupant l’école communale, la future Maison rurale, la crèche, l’administration communale, le futur distributeur de billets sans oublier les festivités de la place communale, le marché dominical), le logement et les commerces et restaurants.

Une crèche aussi

L’angle entre la rue de la Station et la rue Saint-Pierre devrait, quant à lui, accueillir prochainement la nouvelle implantation de la Maison d’accueil de l’enfance (MCAE).

Le fait que cet endroit soit régulièrement inondé lors de pluies intensives (les dernières, en mai dernier) ne semble pas un souci pour cette future construction.

Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès du service urbanisme (068/25.05.02 et 068/27.05.61) ; les réclamations et observations écrites peuvent être envoyées jusqu’au 4 septembre au collège communal, Place 18 à 7830 Silly ou à urbanisme@silly.be