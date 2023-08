Le Beau Vélo de RAVeL à Silly, parapluie sportif !

Le vrai départ, lui, a été donné par le Bourgmestre Christian Leclercq qui a brandi son drapeau à damiers sur son vélo tel un chevalier postmoderne. Le sieur Joveneau invitait la Dame comédienne Natacha Amal sur son destrier de métal, tandis que le gentilhomme Olivier Colle accompagnait, lui, Dame Émeline Gervais du SIS, organisatrice du "tournoi" avec Antoine Rasneur, l’édile du tourisme.

Boucle et sécurité

À leur suite, le triporteur de l’agora des jeunes transportait un couple de seniors pour la chevauchée de 26,3 bornes, suivi par un cortège aussi intergénérationnel que bigarré.

La boucle a conduit les pourfendeurs de nuages au gré du PréRAVeL de Bassilly, du centre de Silly, du hameau de Mauvinage, de Gondregnies pour une halte festive et ravitailleuse au château de Fouleng où les attendaient les rythmes du "Titje’s Band" et les danses de Divine, la géante.

Le périple s’est poursuivi via la forêt domaniale, Brunfaut et les hauteurs de Saint-Marcoult.

La sécurité était assurée par de nombreux signaleurs et la Police "Sille et Dendre" qui avait déployé un dispositif aussi visible que sécurisant pour la traversée des RN 7 et 57.

À leur retour, les cyclistes ont pu se remettre d’aplomb avec les concerts de Pep’S et de "Back to the disco.

"Une bien belle fête qui, chaque fois, nous permet de rencontrer beaucoup de monde !" nous déclarait le couple Vermeiren venu de Marcinelle.

Nous ne pouvons que confirmer leurs propos.