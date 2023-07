"Cette année, notre édition se voudra décalée !" expliquent en chœur Mathieu Noël, le directeur artistique et Christian Leclercq, le président de l’ASBL. "Décalée dans la date, bien sûr, décalée dans la programmation avec le mélange de “classiques” et de jeunes auteurs, avec la variété des supports (musique, danse, cirque, stand up, contes…) et décalée par la fusion de tous les âges (des bambins avec “Babysses “aux seniors avec un premier “thé (âtre)-dansant” sans oublier les enfants, les ados et les adultes."

"L’ambiance sera aussi décalée avec les concerts, le bar et le resto de la Guinguette (plaine des Sports)."

"Les textes", le retour !

Avec un contrat-programme pluridisciplinaire, "Théâtre au Vert" se doit d’offrir des spectacles variés mêlant les différents genres des arts de la scène. Les récentes éditions s’étaient ainsi muées en joyeux "melting-pot" sans autre fil rouge que la variété des styles, dans lequel les dramaturges et les créations théâtrales au sens strict étaient souvent devenus la partie congrue du programme.

Cette année, les organisateurs ont rebâti la charpente du festival: le pluridisciplinaire ne gommera plus le grand retour du texte avec, entre autres, "Le discours de la servitude volontaire" d’Étienne de La Boétie, "La Chute" de Camus, "Les Bonnes" de Genet, "Acting" de Xavier Durringer, "Guillaume et les Garçons" de Guillaume Gallienne et "Champ de bataille" de Jérome Colin.

Le rendez-vous culturel accueillera des habitués comme, bien sûr, les incontournables "Baladins du Miroir", le comédien Benoît Verhaert (dans "La Chute"), l’humoriste Véronique Gallo (dans "Femmes de vie", son nouveau seul en scène), le circassien Jonas Leclère, fils de Gaspar, le "patron" des Baladins (dans la création "De la mort qui tue") et la metteure en scène Dominique Seron qui assurera l’ouverture officielle avec "Les Bonnes" de Genet.

Théâtre en immersion, à la carte ou à thème

Cinéma, nouveaux concepts, musique, conversations et créations… Théâtre au Vert se veut encore une bouillonnante marmite culturelle !

Dès le mardi 15 août (apéro à 20h et film vers 21h30), le festival accueillera le public dans la cour de la Grange du château pour du cinéma en plein air: "Elvis" de Baz Luhrmann.

Mercredi sera réservé aux tout jeunes spectateurs avec, à 11h, "Babysses", un spectacle "immersif et sensoriel" pour les enfants de 4 à 18 mois ; à 15h, dès 3 ans, on pourra assister à "Much too much" de la Compagnie des Mutants. Trois autres spectacles "Jeune public" seront encore programmés en collaboration avec le Centre culturel de Silly (qui organise aussi des stages théâtraux) et l’ASBL "ReForm".

"Formules C"

"Mercredi 16 août, avec la complicité de nos amis les"Baladins", nous proposons un nouveau concept: les"Formules C", avec un"C"comme Chapiteau, Champêtre, Cirque et Convivialité !" explique Mathieu Noël. "Au programme, trois spectacles de 40 minutes sous le chapiteau et, entre chacun d’eux, les"Baladins"ambianceront la place du village par leur musique et leurs textes". Le bar du chapiteau ouvrira avec un barbecue géant. De 18h à 22h, chacun pourra choisir 1,2 ou 3 propositions sous le chapiteau.

Un nouveau lieu sera ouvert au public: le "Guinguet" qui recevra le "Cabaret clandestin" dimanche 28 août à 16h.

En plus de la location de vélos, le Syndicat d’initiatives met sur pied une balade contée ("l’Appel des sirènes") dans le bois de Ligne, samedi à 16h (rendez-vous au parking du Chemin des ronds).

Dimanche 20 août, à 11h30, à la Grange du Château, Isabelle Antoine présentera sa création "My mother" centrée sur les relations "mère-fille" ; le spectacle sera suivi d’une conversation sur la contribution des femmes aux arts de la scène.

Ensemble du programme et réservations (ouvertes) en ligne sur www.theatreauvert.be ; Billetterie, du 2 au 14 août, en semaine, de 13h à 16h, rue de la Station à Silly et au 068/65.96.26 ; sur place, du 15 au 20 août, à l’ancienne école de Thoricourt, de 10h à 12h et de 13h30 à 20h (mardi 15, de 16 à 21h). PAF: 15 € et 10 €; "Jeune public": adultes: 10 € et enfant jusqu’à 12 ans: 5 €. ; "Formules C": 5 € par spectacle ; cinéma "Elvis": 5 €.