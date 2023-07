Du 28 au 30 juillet, la Fancy-fair fait son cinéma à Silly

"Écran noir et nuits blanches"

Sans oublier la cérémonie des Oscars prévue samedi 29 à 17 h: les visiteurs sont invités à se déguiser en personnage filmique de leur choix pour tenter de décrocher la statuette dorée. Et, durant les trois jours, jogging, randos, marches, concerts, brocante, jeux divers, soirée dansantes et spectacles pour petits et grands… Le tout agrémenté des effluves des crêpes, gaufres et grillades, elles-mêmes rythmées par le tourbillon des bulles de champagne et des bières locales.

Fidèle à ses traditions, le site de la rue du Marais mêlera de nombreuses générations d’élèves devenus parents et de parents devenus grands-parents et arrière-grands-parents.

À la Fancy-fair paroissiale, le temps n’est pas une ligne, mais une ronde dans laquelle on danse au rythme des saisons et des années scolaires.

Un programme riche

Le vendredi 28 juillet:

16-22 h: brocante ;

17 h: tir à l’arc ;

19 h 30: jogging du bois de Silly: 5,10 et 20 km ;

21 h 30: concert gratuit de "Zénith" en quatuor ;

Le samedi 29 juillet:

7 h 30-11 h: randos VTT de 25, 35 et 45 km ;

14 h: crossage champêtre ;

16 h: kids party et jeux ;

17 h: happy hour et concours de déguisement (remise des Oscars) ;

19 h: restaurant ;

21 h: bal aux lampions ;

Le dimanche 30 juillet:

8-16 h: marches Adeps de 5, 10, 15 et 20 km ;

12 h 30: restaurant ;

13 h 30: spectacle d’hypnose ;

15 h 30: bingo ;

18 h 30: concert de clôture avec "Ça gratte ma puce" ;

19 h: restaurant.