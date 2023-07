"L’enquête publique se clôture le 14 juillet. Or, beaucoup de communes ne peuvent pas organiser de conseils communaux en juillet. Cependant, qui ne prendra pas de décision consentira par défaut. On ne peut donc que s’interroger sur le fonctionnement et le manque de publicité de la Région." analyse Violaine Herbaux, 1re échevine remplaçant le bourgmestre Christian Leclercq.

À l’horizon 2050, la révision du SDT prévoit une suppression d’artificialisation des sols nette et 75% du développement résidentiel dans les centralités. Sous le vocable "optimisation spatiale", la Région considère que la réduction de l’artificialisation et la lutte contre l’étalement urbain sont des enjeux prioritaires de la Wallonie. Les outils-clés essentiels de ces enjeux sont les "centralités".

Silly-centre, unique centralité

Pour l’entité boisée de Silly, la seule centralité définie est celle du centre de Silly (voir schémas). Violaine Herbaux poursuit son analyse. "Dans notre Schéma de développement communal de 2006, nous avions défini deux centralités (Silly et Bassilly). L’unique centralité du village de Silly, (par ailleurs très réduite, car elle ne reprend pas la ZACC), devrait accueillir 75% du bâti futur de l’entité !" Elle renchérit: "La répartition des 25% restants hors de la centralité va mettre les communes dans une situation très inconfortable: quels critères définir ? Par ailleurs, il y a une réelle ingérence dans la gestion communale."

"Illisible !"

Bernard Langhendries (SENS) enfonce le clou. "Nous devons réagir sans connaître le résultat de l’enquête publique. Par ailleurs, pour réagir, le citoyen doit lire et comprendre les 250 pages du projet wallon, ce qui paraît très compliqué pour tout citoyen instruit non spécialiste pointu de la question ! En plus, comme la réforme du Code du Développement territorial (CoDT) n’a toujours pas été adoptée, la position des communes va devenir très compliquée." Violaine Herbaux: "Autre difficulté pour les communes rurales: nous ne pouvons pas accepter de ne pas avoir de commerces ailleurs que dans la/les centralités."

"Insécurité juridique !"

Antoine Rasneur (SENS), président du CPAS est aussi sceptique. "Plutôt que de travailler sur le CoDT, la RW lance ce projet de révision du SDT. Or, juridiquement, quelle est la validité d’un SDT par rapport à un Plan de secteur et à un SDT initial pas encore d’application prévoyant déjà qu’il sera modifié… C’est une lasagne dans laquelle les communes ne s’y retrouveront plus."

Véhément, il poursuit : "C’est bien de nous dire qu’on pourra proposer une révision dans les 5 ans via un des vingt bureaux d’analyse agréés par la Région, mais si on pouvait nous éviter de dépenser des dizaines de milliers d’euros pour nous dire ce que l’on sait déjà, ce serait mieux !"

"Refus" unanime

A l’unanimité, le conseil a rendu un avis défavorable dont voici la synthèse. "Comme le centre de Bassilly est situé à équidistance de la gare de Silly que la centralité de Silly déterminée par le SDT, il n’est dès lors pas justifié de l’exclure de la centralité de la commune ; celle-ci n’inclut pas la ZACC Wastinelle malgré l’annonce d’une densification non négligeable ; le délai afin de confronter le SDT et le SDC par un bureau d’études est irréalisable ; la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) et le conseil communal devront remettre un avis sans avoir connaissance de l’ensemble des effets qu’aura le SDT sur le SDC ; environ 40% de la centralité de la Commune de Silly se situe en zone d’aléa d’inondation."