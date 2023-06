Les bons comptes font les bons bonis à Silly

"Les prévisions du budget étaient correctes"

Laurence Pierquin, échevine en charge du budget partage "cette réussite collective". "En plus du boni, nous avons réalisé 99,6% des dépenses et 100,6 € des recettes inscrites au budget d’où notre boni de 132.000 €; nous maintenons cette tendance positive depuis 2019 grâce à la gestion rigoureuse de nos services." Elle poursuit ses constats: "Les frais de personnel ont été maîtrisés grâce à une baisse des “équivalents temps plein” qui a compensé l’indexation ; et les frais de fonctionnement aussi, car ils correspondent à 99,7 de la prévision initiale. Par contre, nos frais liés à la dette ont augmenté à la suite de la hausse des taux d’intérêt."

Bernard Langhendries (SENS), président de la commission des Finances, renchérit: "En plus du résultat global de 476.000€, nous avons pu alimenter notre fonds de réserve de 73.000€; malgré les 8% d’indexation salariale et l’augmentation de l’énergie, nous avons pu maintenir un résultat très positif".

Ingrid Roucloux (Écolo): "Ce résultat positif est de bon augure pour l’an prochain." La conseillère se réjouit aussi de voir que les achats de sacs-poubelle n’aient pas augmenté.

Quelques chiffres

Voici quelques chiffres énoncés lors de l’analyse de Luc Messelis, le directeur financier. Les recettes ordinaires par habitant sont de 1.269 € (1.181€ en 2021) et, les dépenses, de 1.253€. Les dépenses de personnel (5.105.000 €) ont augmenté de 460.000€, celles de fonctionnement (1.438.000€), de 165.000 €, celles liées à la dette (1.451.000 €), de 114.000€. Les dépenses de transfert (police, zone de secours, CPAS) sont en hausse de 23.000€ pour un total de 2.546.000€.

Dans le même temps, les recettes de prestation sont en hausse de 75.000€ (total: 602.500€), celles de transfert, de 736.500€ (total de 9.989.500€) et les recettes liées à la dette, de 9.000€ (total de 170.300€).

Les recettes fiscales représentent 54% du total des recettes.

A l’extraordinaire les investissements sont en hausse de 1.251.000€ pour un total de 3.545.000€. Durant ces quatre dernières années, ce montant provient à 69% de l’autofinancement, à 13% des emprunts et à 18% des subsides.

Le fonds de réserve à l’ordinaire est de 212.300€ et, à l’extraordinaire, de 1.064.000€.

Nous aborderons la 1re modification budgétaire 2023 dans un prochain article.