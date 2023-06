Top Women 2023: Isabelle de Bassilly s'est "métamorphosée"

Serafina La Monica, 58 ans, a remporté l’élection, suivie par Valerie Dedobbeleer (47 ans), la 1re dauphine et Stéphanie Brahy (38 ans), la 2e dauphine.

Isabelle Taminiaux, 52 ans, était la seule représentante de Wallonie picarde. Si elle n’a pas remporté l’élection, elle confie en être sortie grandie. "Je suis maman célibataire ", explique la candidate. "Après avoir divorcé il y a trois ans, je me sentais mal dans ma peau. Je suis une personne forte et des soucis de santé m’obligent à porter des bas de contention. J’ai eu envie, par ma participation, de démontrer que l’on peut être belle, malgré ces bas. Toutes les femmes sont belles dans leurs différences."

Se sentir mieux

Isabelle Taminiaux a participé à tous les coachings organisés dans le cadre du concours, et s’est ouverte aux autres au fur et à mesure. "Avant l’élection, j’étais quelqu’un de très renfermé. Durant l’aventure, j’ai fait des choses que je n’aurais jamais osé faire avant, comme me rendre à un coaching vêtue d’une robe confectionnée dans un sac-poubelle. C’était un défi qu’on s’était lancé, et je suis la seule à l’avoir fait. Ces coachings mensuels m’ont vraiment permis de me sentir mieux."

La Bassillienne encourage toutes les femmes à se lancer dans l’aventure. "L’élection nous pousse dans nos retranchements et nous permet de mieux nous connaître. Toutes les participantes, gagnantes ou non, ressortent métamorphosées. Aujourd’hui, je respecte mon corps. Je l’aime malgré mes formes et mes rondeurs, et surtout je l’accepte. " La participante a également fait la connaissance de beaucoup de "femmes inspirantes". "Je me suis fait beaucoup d’amies ; je me sens plus riche de mes amies."