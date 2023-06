Enquête publique sur la 2e phase du pré-RAVeL à Silly

"Nous avons COM-MU-NI-QUÉ"

C’est pourquoi, pour se préserver de tout citoyen ou fonctionnaire vétilleux, la Commune a soigné sa communication et les procédures administratives: près de 150 riverains du futur tracé ont reçu un courrier explicatif et une invitation à une réunion d’information. "À la suite de cette rencontre, nous avons aussi organisé des rendez-vous bilatéraux avec les personnes le souhaitant" explique Violaine Herbaux. "Et nous avons tenu compte des avis et propositions, notamment en réduisant la largeur de la voirie à 3,5 m au lieu des 5m appliqués sur le reste du tronçon pour limiter l’impact bucolique et paysager et préserver talus et végétation existant entre les rues Beauregard et Chef-lieu."

Le projet

Sur +/– 2 km, l’ancienne ligne de chemin de fer L287 sera aménagée en tronçon de mobilité douce sur une largeur de 3,5 m (entre rue Chef-Lieu et rue Beauregard) à 5 m au total (entre rue Beauregard et rue de la Station).

Concrètement, sera créée une bande de fraisât en enrobé bitumineux (revêtement perméable de 2,5m) après un traitement de la surface (entre les rues Chef Lieu et Beauregard); elle sera complétée d’une bande pour équidés de 1.5m dans un revêtement de produit de scalpage (entre rue Beauregard et rue de la Station).

Enfin, afin d’assurer les raccords de terrain avec la situation existante, sont prévues deux bandes de terres ensemencées (50cm) de part et d’autres des aménagements.

"Continuité, végétaux, intimité et sécurité"

Les travaux respecteront au maximum l’axe du sentier en place pour préserver la valeur biologique et esthétique de la végétation

Le projet inclut aussi la (re)végétalisation de zones par la plantation d’arbustes indigènes et de haies pour préserver l’écran vert naturel le long des jardins et garantir l’intimité de chacun. Pour la biodiversité, sont aussi prévus des hôtels à insectes.

Du mobilier urbain et des éléments de sécurisation seront posés afin d’éviter l’accès aux engins motorisés.

Les traversées des rues Beauregard, du chemin de fer et de la Station seront sécurisées par un marquage spécifique et des aménagements. Enfin, les trottoirs des rues de la Station et Chef Lieu seront étendus afin d’assurer la liaison entre les trottoirs existants et le pré-RAVeL.

"Le projet souhaite améliorer le réseau de mobilité douce entre le centre de Bassilly et Hellebecq et le zoning de Ghislenghien. Il n’aura pas d’impact sur l’organisation des voiries: le chemin n’était déjà pas praticable en voiture et accueillait surtout des piétons" peut-on encore lire dans le dossier.

Contacts: Service urbanisme de Silly: 068/25.05.02

www.silly.be – urbanisme@silly.be