Bal des chefs et des producteurs "Slow Food" ce samedi à Silly

L’idée est de rassembler, de 18h30 à 23h, des producteurs et des chefs de talent issus de la région au rythme de musiques conviviales. "Les chefs proposent et cuisinent sur place un menu composé d’une entrée et d’un plat de proximité et de saison avec une association de vins ; leurs ingrédients viennent des producteurs locaux" précise Sabine Storme, la coordinatrice "Slow Food".