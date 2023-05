A Silly, le "Parcours d’artistes" rassemblera 150 artistes en 46 lieux

Après ce coup d’envoi spectaculaire, le public pourra visiter les différents lieux d’exposition samedi, de 14 à 18 h, mais aussi dimanche et lundi, de 11 à 18 h. Photos, peintures, sculptures, céramique, dessin, mobilier, joaillerie animeront cimaises et supports.

Pour créer son propre parcours dans le grand Parcours d’artistes, un guide est mis à disposition dans les différents lieux d’exposition. Pour ceux qui découvriront Silly, le plus simple peut consister à débuter ses visites par les expos phares de la Maison communale ou du Château de Thoricourt.

Ferré, 30 ans déjà

Pour rendre hommage à Léo Ferré, un des géants de la chanson française disparu en 1993, l’entité boisée organisera un triple événement au Château de Thoricourt: un concert de Michel Avalon qui chantera les grands textes du poète chanteur et une double exposition: douze photos du chanteur par le photographe Hubert Grooteclaes et dix-neuf tableaux de Charles Szymkovicz, peintre du néo-expressionnisme européen, qui a figuré Léo Ferré et d’autres grands artistes. Le vernissage, rythmé par la performance "Un dialogue" de Xavier Parmentier, se tiendra samedi 27 à 18h au Château de Thoricourt et le concert, à 19 h 30 (P.A.F: 10 €)

Cirque, ateliers et concerts

Enfin, des spectacles pour enfants des ateliers et des concerts initiés par l’ASBL "Printemps musical" émailleront aussi les trois jours culturels.

Samedi 25

À 14 h 30 chez Charlotte Meert, rue de la Sylle, 1 à Hellebecq, Initiation à la gravure sur "Tetra Pak" (réservation au 0479 58 90 06).

Et à 15 h, à la Granja de Carmen, rue de Thoricourt 51 à Graty, atelier-danse.

Dimanche 26

À 11 h, au Parc communal, cirque avec "Gravedure" de la Compagnie OUI Mais !

À 14 et 15 h, au Château de Thoricourt, mime et cirque avec "Les petites aventures de Léo Ferré" par Mime Hic.

À 15h (aussi le lundi), chez Valérie Urban, rue de la Provision 8 à Fouleng, démonstration de cuisson au raku.

Et à 16 h, chez ReForm, rue de la Station 6 à Silly: cirque avec les "Souffleurs de Bulles" et "Faiseurs de Rêves".

Lundi 29

À 11 et 15 h, au Château de Thoricourt, concert de Geneviève Pirotte et ses enfants.

À 11 h 30 et 12 h 15, à l’église et au Château de Fouleng, concert du quatuor "Montanita".

À 14 h, chez ReForm, concert de chanson française avec le duo "LiNo".

À 14 h 30 et 15 h 30: concert du "Quatuor des Prés" dans un répertoire a cappella de chants profanes de la Renaissance.

Et à 15 h, à l’Insolite (rue de la Station, 81) à Silly, concert de Robert Gotto.

Contacts: Alexandra Hauquier, Service culturel de Silly au 068 25 05 12 ou à l’adresse culture@silly.be. Infos: www.silly.be.