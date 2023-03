Un distributeur de billets pour l’été à Silly ?

"Cash-cash" gagnant !

Silly a donc demandé à "Batopin", le réseau de distributeurs initié par les banques Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC) d’en installer un ; il sera situé au centre du village, dans deux garages anciennement dédiés aux véhicules de police, sis à la rue Saint-Pierre.

Christian Leclercq, bourgmestre (LB), expose le dossier. "Ce dossier long et compliqué se finalise. La Commune a conclu un accord pour concéder ces locaux de 38 m2 ; ils seront aménagés, sécurisés et accessibles via un sas. Nous espérons que la fin des travaux pour le début de l’été." Le conseil vote unanimement la concession et le contrat (de 9 ans) avec "Batopin".

"Un règlement juste"

Un autre point important est relatif aux subsides, comme l’explique Bernard Langhendries (SENS/Les Engagés), président de la Commission "Finances". "Nous avons fusionné les différents modèles de demande de subsides et nous avons voulu clarifier les règles pour faciliter les demandes des associations. Les objectifs sont, entre autres, d’offrir une meilleure vision des besoins dans le cadre de l’élaboration du budget communal et de formaliser l’intervention de la Commune dans un but de planification administrative et financière."

Laurence Pierquin (LB), échevine en charge du budget précise divers éléments.

"Le montant des subsides sera incorporé au budget 2023 via une modification budgétaire, mais celui de 2024 sera, lui, intégré au futur budget. Les associations non concernées sont celles qui ont déjà une subvention communale, comme les associations de parents, ou encore celles qui sont contrat programmées."

Sont concernées par le nouveau règlement les associations actives sur le territoire de Silly, de fait ou de droit, poursuivant un but non lucratif dans un domaine repris dans le cadre de la Déclaration de politique communale. Les subsides pourront être soit affectés au budget de fonctionnement simple, soit alloués à une manifestation précise. Les formulaires doivent être adressés à la commune pour le 31 mars 2023 au plus tard.

L’administration communale rendra un avis technique et juridique ; le contenu, quant à lui, sera soumis au jury composé des membres de la commission du bourgmestre et du collège communal.

Ingrid Roucloux (Écolo) précise encore un point.

"Le rôle des fonctionnaires doit être strictement technique sans émettre d’avis sur l’adéquation du projet avec la Déclaration de politique communale." Après un débat levant des malentendus, l’assemblée se range à cette idée essentielle de non-confusion entre le politique (qui donne le sens et décide) et l’administratif (qui gère les décisions).

Travaux

Le troisième point majeur de la séance est présenté par Hector Yernault, échevin des Travaux ; il annonce les principaux travaux du Plan d’investissement communal (PIC) 2022-24. "La plaine de jeux face à Silly-Sports, la réfection des rues du Docteur Dubois, l’égouttage de la rue de Steenkerque et de la Chaussée de Soignies…" À propos des bordures abîmées de la rue Maire-Bois (Hoves), il s’exprime de la façon suivante. "Comme la Région ne permet pas de recharger des voiries pavées et nous oblige à tout démonter et à refaire un coffrage, ces travaux seront repris dans les entretiens annuels de 2024 aux investissements en fonds propres."

En bref

Et il reste quelques éléments divers à épingler, pour cette séance. La Commune renouvelle son adhésion à la centrale d’achat "Ores-Assets" qui gère les travaux et le matériel lié à l’éclairage public.

Elle signe une convention d’entretien des espaces verts à la Clergerie et au Bol d’air (Hoves) avec "Haute-Senne Logements".

Infos pour l’octroi de subsides: 068/25.05.00 ; www.silly.be