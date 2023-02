Nathalie livre un récit poignant l’émission "Dans les yeux d’Olivier" sur France 2

L’un des nouveaux épisodes diffusé ce lundi 27 février à 23h sur France 2 recueille le témoignage de quatre personnes "Sous-influence". Gourous, faux thérapeutes, coachs en ligne,… les manipulateurs peuvent rapidement nouer une relation malsaine et dominatrice avec leurs victimes déjà fragilisées par les épreuves de la vie. Installée à Silly, Nathalie a été témoin de la lente agonie de sa mère Jacqueline.

Il y a quinze ans, votre maman détecte une boule à son sein gauche…

Oui, elle m’en parle. On se dit tout de suite qu’il faut passer des examens pour en savoir plus. Je téléphone à plusieurs spécialistes.

Est-ce qu’elle va se faire ausculter ?

Dans les jours qui suivent, elle rencontre son ostéopathe avec qui elle a des séances régulières. C’est même devenu un ami de la famille. Elle me dit qu’il lui a conseillé de patienter quelques jours avant des examens médicaux. Il raconte que, de toute façon, même si c’est un cancer, il y a des moyens faciles pour le traiter, notamment par des drainages lymphatiques.

Elle a confiance en lui, mais vous ?

Pas du tout, il se croit supérieur. Mais j’ai confiance en maman. Je finis par me dire que ces quelques jours d’attente ne vont pas être dramatiques. Je la laisse avec ce que son ostéopathe juge nécessaire de prodiguer.

Elle vous donne l’impression que tout est sous contrôle ?

Oui, ma mère est aussi prise en charge par d’autres médecins, enfin soi-disant médecins. Ils lui disent que ce n’est probablement pas un cancer, mais qu’elle est tombée et a dû se faire mal. En tout cas, c’est géré et je n’ai aucune raison de m’inquiéter ou surtout de penser qu’elle me ment. On a toujours eu une relation fusionnelle.

À quoi adhèrent ces charlatans ?

C’est une méthode dite alternative à la médecine traditionnelle appelée méthode germanique ou biologie totale. En gros, il n’y a pas de maladies, mais des conflits psychiques à résoudre. On ne prend aucun médicament ou traitement.

Au départ, ma mère est pour la médecine douce (approche thérapeutique), mais elle ne connaît absolument pas cette méthode. Elle se fait manipuler par une promesse de guérison.

Quand prenez-vous conscience de la gravité de la situation ?

Six mois plus tard, on papote dans la salle de bains pendant qu’elle se change. Et là, je vois que son sein est atrophié. Son mamelon a disparu. Je pousse un cri d’horreur, parce que je pensais que c’était résolu. Je me rends compte que ça s’est aggravé et ce qui est très surprenant, c’est que ma mère n’est pas effrayée par ce qu’elle voit. Elle semble trouver cela anodin. Elle m’explique que c’est normal, c’est le mal qui ressort.

Elle n’a jamais eu l’air affaibli donc, pour moi, c’était vraiment réglé. À ce moment-là, je suis effarée de ce que je découvre. Je veux absolument l’emmener faire des examens, mais elle refuse catégoriquement. C’est là que commencent les premières disputes. Elle finit même par me dire que si elle rentre en clinique, elle va mourir.

Tout s’accélère quand les charlatans l’abandonnent…

Oui, voyant que son état empire, ils la culpabilisent et la laissent tomber. Je la vois pleurer. Elle accepte ensuite de consulter un oncologue, mais c’est trop tard. Elle est décédée deux mois après, à 60 ans.

Après son décès, vous allez retrouver des enregistrements…

Elle avait l’habitude de noter et enregistrer ses sentiments. Elle indiquait qu’elle avait mal, mais pour elle, c’était positif. Il y a des personnes qui choisissent de ne pas guérir, là, c’est différent. Elle était prête à souffrir pour guérir.

Vous allez entamer des poursuites judiciaires ?

J’accumule les preuves contre ces faux guérisseurs, grâce aux carnets de maman. Je porte plainte, mais cela n’aboutira à rien, car le délai raisonnable est dépassé.

Le combat continue ?

La seule chose qui peut sauver, c’est de faire de la prévention. Les gens ne connaissent pas assez les risques de ces médecines parallèles.

Ma mère était quelqu’un de très cartésien, intelligente,… Cela peut vraiment arriver à tout le monde, surtout quand la maladie est présente. Qui n’a pas envie de se dire qu’il souhaite guérir facilement ?

Êtes-vous en colère ?

Très en colère, parce que c’est une injustice profonde. On sait maintenant qu’un cancer du sein pris à temps peut se traiter. J’en veux à la justice, parce que ces charlatans n’ont jamais été condamnés et ils exercent toujours.

On dit que c’est plus facile de se confier à un inconnu, est-ce que cela a été le cas avec Olivier Delacroix ?

J’avais mis cette histoire en stand-by, parce que c’est compliqué d’en parler. La production de l’émission est venue vers moi. Ils ont su trouver les mots pour me mettre en confiance. Olivier Delacroix est très à l’écoute et respectueux.

Nathalie confie qu’elle ne regardera pas l’émission en direct, mais en replay, afin de pouvoir mettre sur pause lors de certains passages et reprendre plus tard.